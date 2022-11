V neděli se ochladí a roztrhá oblačnost. Příští týden bude na listopad opět teplejší, tvrdí meteorolog

Po mimořádně teplém týdnu dorazila do Česka studená fronta. „Nejchladněji bylo během sobotního odpoledne na Sněžce, teplota se zde pohybovala kolem minus 1,5 stupně Celsia. V nižších polohách je chladno, přibližně 8 stupňů, zejména na severovýchodě našeho území, kde ještě velká oblačnost,“ shrnuje v rozhovoru pro Radiožurnál meteorolog Miloš Dvořák. Praha 18:00 5. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V dalších dnech příštího týdne nás čeká inverzní charakter počasí. Bude k nám proto proudit teplejší vzduch,“ říká meteorolog (ilustrační obrázek) | Foto: Marek Spilka | Zdroj: ČTK

Během víkendové noci se bude počasí neustále zlepšovat. Oblačnost ústoupí a i ojedinělé přeháňky, které se aktuálně v Čechách objevují, odezní a do se rána začnou vytvářet místy mlhy nebo nízká oblačnost.

Deštivý podzim pomáhá Česku. Sucho je na jednom procentu území, ukazují data Číst článek

Vzhledem ke zmenšené oblačnosti se budou teploty pohybovat od tří do minus jednoho stupně. „Pouze na východě, kde počítáme, že bude oblačnost ještě i během noci, se teplota zvedne k plus pěti stupňům,“ vysvětluje Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.

Závěr víkendu

V průběhu neděle u nás počasí ovlivní tlaková výše. K večeru pak od západu dorazí okluzní fronta a obloha tak bude polojasná až jasná.

„Ráno a dopoledne musíme počítat místy se zataženou nízkou oblačností nebo mlhami, které se ojediněle mohou udržet i po celý den,“ upřesňuje meteorolog.

Večer bude od západu přibývat oblačnosti a na západě Čech se později objeví první slabý déšť. Odpolední teploty se v neděli budou pohybovat mezi sedmi a jedenácti stupni. Tam, kde déle vydrží mlha, nebo nízká oblačnost, bude o několik stupňů méně.

Na dvanácti místech republiky padaly teplotní rekordy, v Praze-Karlově ukázal teploměr 22 stupňů Číst článek

Nadcházející týden

„Čeká nás pořád relativně teplejší počasí, než by mělo být v tuto dobu,“ vysvětluje Dvořák. Odpolední teploty by se měly pohybovat zhruba od 10 do 15 stupňů. Pokud se bude déle vytvářet nízká oblačnost, spadnout teploty k šesti stupňům.

V pondělí se mimo jiné očekává příchod slabé studené fronty, přechodně více oblačnosti s přeháňkami, což bude převažovat i během středy.

„V dalších dnech nás čeká inverzní charakter počasí. Bude k nám proto proudit teplejší vzduch, ale vzhledem k tomu, že už máme pokročilejší podzim, tak to bude zejména ve vyšších vrstvách atmosféry,“ uzavírá meteorolog Dvořák.