Nejde o klimatické zbraně, ale o chyby v měření, vyvracejí meteorologové dezinformace

Lidé v posledních dnech sdílejí na sociálních sítích snímky, které pocházejí z meteorologických radarů. Na nich se objevuje oblačnost v soustředných kružnicích nebo jako paprsky s jedním středem. Podle uživatelů jde například o důkaz použití klimatických zbraní. Podle expertů, které oslovil server iROZHLAS.cz, jde ale většinou o chyby v měření. V případě paprsků pak třeba o wi-fi signál, který ruší meteorologický radar. Praha 5:00 4. července 2021

„DIVNÉ KRUHY!!! Kdo ví, co jsou ty prazvláštní kruhy zachycené aplikací meteoradar včera ve 22.00? Včera mimo jiné byla silná bouřka i na Karlštejnsku, kde bylo 130 domácností do rána bez proudu a některé pořád bez proudu jsou,“ ptala se na facebooku zpěvačka Ilona Csáková, kterou nezisková organizace Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty zařadila mezi celebrity, které šíří dezinformace o koronaviru.

„Bouřky a brutální krupobití proběhlo i v Německu. Které další země jsou v pořadí? Třeba Maďarsko?“ stálo v příspěvku, který má přes 200 sdílení a 500 komentářů.

Není sama, kdo si upozornil na nepřirozené tvary oblačnosti. „Vidíte na radaru ty výseky v kružnici kolem Valencie? Radiové frekvence kolem Příbrami? Bouřku pokrývající ČR a nad Římem pravidelný kruh z přibývajících mračen?“ ptal se mimo jiné uživatel Ondřej Kmošek na facebooku.

„Tady vidíte klimatické zbraně. Kdyby je na nás zkoušeli Rusové, nebo Číňani, pak by museli čekat odvetu. EU ovládají globalisté a jsou to oni, kdo to na nás zkouší, stejně jako vakcíny. Tak to prostě je a kdo to nevidí, tak brzy zakopne,“ dodává v příspěvku, který sdílelo na 200 lidí. Podobných příspěvků je ale víc.

Rušení wi-fi signálem

Meteorologové si jsou jistí, že vysvětlení těchto jevů je jednoduché. Podle Radka Tomšů z Českého hydrometeorologického ústavu jde ve většině případů o „různé typy chyb, ke kterým při měření dochází“. „Většina ze snímků, které teď kolují, tak se dá poměrně jednoduše vysvětlit,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Například zmíněné „výseky v kružnici kolem Valencie“ jsou způsobené rušením. „Při měření radaru dochází k rušení, nejčastěji wi-fi signály, které se pohybují v nějakém frekvenčním pásmu, kde by se pohybovat neměly. Tohle pak paprsky na radaru vytváří,“ popisuje meteorolog.

Protože v tomto případě je paprsků několik, půjde nejspíš o několik signálů, které radar kolem Valencie ruší. Ve skutečnosti tam žádná oblačnost nebyla.

„Spousta lidí to už zapomněla, že poměrně nedávno jsme měli úplně stejné problémy a jenom díky pečlivé práci kolegů z radarového oddělení jsme tyto artefakty odstranili,“ dodal Tomšů s tím, že rušení již není problém díky použitým filtrům.

Kruhová bouřka kolem Říma pak může být jiný druh chyby. „Často dochází i k tomu, že radar detekuje nějaký výraznější hmyz, který se pohybuje ve výrazných shlucích a při jasné obloze bez srážek detekuje významné zarušení. Není to tak, že detekuje pouze srážky, ale pohybující se vrtule větrných elektráren,“ vysvětluje.

Soustředné kruhy

I soustředné kruhy oblačnosti mají jednoduché vysvětlení. Jak říká meteorolog David Rýva z Českého hydrometeorologického ústavu, jde o „artefakt způsobu měření a zpracování dat“.

Radar totiž provádí každých pět minut dvanáct měření v různých nastaveních, takzvaných elevacích, aby bylo možné zachytit srážky trojrozměrně. To je důležité třeba pro letadla, aby piloti věděli, jestli mohou bouři nadletět, nebo musí okolo. Hlavně ale slouží pro výpočet parametrů, které dokáží upozornit na intenzitu jednotlivých bouří.

„Soustředné kruhy vznikají jako důsledek kombinace stylu, jakým radar měří a přírodního jevu, kdy tající ledové krystalky (i v létě v našich zeměpisných šířkách vzniká velké množství srážek nejprve ve velké výšce ve formě ledu) odráží mikrovlny mnohem více, než suché krystalky ledu, nebo dešťové kapky. V zimě tyto kružnice téměř neuvidíme, protože když i při zemi mrzne, tak ledové krystalky a sněhové vločky cestou nezačnou tát a dopadají v pevném skupenství až na povrch,“ popisuje Rýva.

Právě odraz radarového signálu od ledových krystalek vytvoří jasnější kružnice na jednotlivých měřeních. Když se pak všechna měření poskládají dohromady, tak se vytvoří několik soustředných kružnic. „Nemá to nic společného s realitou,“ podotýká Rýva.

Překvapením ani není, že se tyto kruhy na radarech objevují hlavně nad Příbramí. „Tam je jeden ze dvou radarů. Druhý je na vrcholu Skalky u Protivanova,“ vysvětluje Radek Tomšů. „Objevuje se to u obou a je to v případech, kdy jsou srážky výrazné v okolí radaru, což zase není tak často. Ve větší intenzitě se to vyskytne několikrát do roka.“

Podle Rývy nejsou chyby při měření neobvyklé: „Často se vyskytne třeba chyba zpracování dat a většinu blesků to omylem vykreslí na jedné rovnoběžce nebo na jednom poledníku. U nás jsme podobný případ nezaznamenali, ale může se to stát při jakémkoliv zpracování dat, že část informací se někde ztratí a pak to samozřejmě ten kreslící software vykreslí na jedné lince. A místo toho, aby si ti lidé uvědomili, že je to chyba, tak v tom hledají konspiraci.“

Pro úplnost dodejme, že zpěvačka Ilona Csáková ke svému příspěvku později připojila vysvětlení jevu, které poslal Český hydrometeorologický ústav jednomu z uživatelů.

K chybám pak podle Rývy může dojít i na samotných zařízeních. „Radar je samozřejmě velmi složité zařízení a vyžaduje přesné seřízení jednotlivých elektronických obvodů. Stačí selhání jedné kritické součástky a velmi precizní nastavení je narušeno a poté radar může zobrazovat nesmysly,“ vysvětluje.

Příkladem jsou vzniky „celých částečně nebo úplně plných kruhů“. Takový se objevil na radaru před rokem. Tehdy kruh lidé připisovali zavedení sítě páté generace pro rychlejší internet.