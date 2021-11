Meteorologové předpovídají deštivý listopad. Na horách může začít koncem týdne sněžit

Na konci týdne by mohlo začít na horách sněžit. V nižších polohách bude ale až do konce listopadu spíš pršet. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle ní bude následující měsíc průměrný. Nejvíce deštivo má být tento týden v úterý a ve čtvrtek. Meteorologové očekávají, že spadne okolo 20 milimetrů srážek.

