Meteorologové rozšířili výstrahu před větrem na většinu Moravy. Lidé by měli být venku opatrní

Meteorologové rozšířili výstrahu před silným větrem. Foukat by v neděli mělo ve východních Čechách a také na většině území Moravy. V nárazech může vítr dosáhnout rychlosti 55 až 70 km/h, informoval Český hydrometeorologický ústav. Praha/Brno 11:09 10. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé by měli být opatrní při pohybu venku a při řízení auta (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výstraha je s nízkým stupněm nebezpečí. Platí pro Vysočinu, jižní Moravu, Zlínský kraj a většinu Olomouckého a Pardubického kraje až do půlnoci. „V noci na pondělí (11. března) bude vítr slábnout,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.

⚠️ Výstraha ČHMÚ před silným větrem



Během dneška (9. března) a zítřka (10. března) bude zesilovat čerstvý jihovýchodní vítr, který místy doprovodí nárazy o rychlosti 55 až 70 km/h.



Dnes se nárazovitý vítr vyskytne zejména na Českomoravské vrchovině a ve východních… pic.twitter.com/C6e900JE38 — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) March 9, 2024

Podle meteorologů nelze vyloučit komplikace v dopravě. Vítr může lámat větve a menší škody mohou být i na budovách. Lidé by měli být opatrní při pohybu venku a při řízení auta, na horách by měli omezit túry a nechodit do hřebenových partií.