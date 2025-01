Meteorologové v Česku opět zaznamenali teplotní rekordy. V Karviné naměřili 15,8 stupně Celsia

V Česku v úterý opět padaly teplotní rekordy. Nové maximum pro 28. leden zaznamenalo 42 ze 170 stanic, které fungují alespoň 30 let. Týkalo se to zejména jižní Moravy a Slezska. Nejtepleji bylo v Karviné, kde naměřili 15,8 stupně Celsia. Také pro tuto stanici je to nový rekord, uvedl to Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Praha 18:39 28. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít