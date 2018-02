Meteorologové varují před ledovkou. V části Čech a na jihu Moravy by se mohla tvořit v noci na pátek

Podle meteorologů se bude ve čtvrtek večer od západu do Čech přesouvat sněžení, které se následně dostane na Moravu a do Slezska. Zejména na jihozápadě republiky se postupně změní na déšť se sněhem nebo déšť.

„V jihozápadní polovině území místy, jinde ojediněle, budou srážky mrznoucí s tvorbou ledovky," doplnili meteorologové.

V Praze, Středočeském, Plzeňském, Jihočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji by tak lidé měli počítat s ledovkou na komunikacích od čtvrtečních 20.00 do pátečních 04.00, respektive 08.00. Na Vysočině a v Jihomoravském kraji by se mohla objevit od čtvrtečních 23.00 do pátečních 08.00.