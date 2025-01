Meteorologové varují před ledovkou. V úterý se může vytvořit zejména v západní polovině Čech

V západní polovině Čech se může od úterního večera do středečního dopoledne tvořit vlivem mrznoucích srážek ledovka. Současně je možné, že by se mohla objevit i v dalších regionech, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle něj ledovka může dělat problémy v dopravě a lidem při uklouznutí na ní hrozí úrazy. Praha 12:42 14. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé by podle meteorologů měli při tvorbě ledovky chodit venku velmi opatrně (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V úterý večer, v noci na středu a ještě i ve středu dopoledne je největší pravděpodobnost mrznoucích srážek s tvorbou ledovky v západní polovině Čech. Menší pravděpodobnost tvorby ledovky není vyloučena ani na ostatním území, a to i během dne,“ uvedli meteorologové.

Česko zažilo nejmrazivější ráno týdne. Na Šumavě teploty klesly k minus 21 stupňům Číst článek

Lidé by podle nich měli při tvorbě ledovky chodit venku velmi opatrně a starší nebo méně mobilní by raději měli omezit vycházení. K opatrnosti meteorologové nabádají i řidiče, kteří by měli sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy.

Ledovka nebo náledí ztěžovaly dopravu i chůzi už v uplynulých dnech. Oba jevy ale vznikají jinak. Náledí pokrývá zemský povrch a vzniká postupným mrznutím deště na zemi nebo zmrznutím roztátého sněhu. Naproti tomu ledovka vzniká nejen na cestách, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech při mrznoucím dešti či mrholení. Vodní kapky se po dopadu na povrchy rozlijí, zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem.