Meteorologové vyhlásili smogovou situaci pro Prahu a Středočeský kraj. Ozon překročil bezpečnou mez

Obyvatelé Prahy a Středočeského kraje se ve středu musí potýkat nejen s vysokými teplotami, ale i se smogovou situací způsobenou zvýšenou koncentrací troposferického ozonu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu navíc vlna veder zasáhne v příštích dnech téměř celé Česko.

Slunce, klimatické změny, globální oteplování (ilustrační foto)

Nejtepleji bude ve čtvrtek 14. a v pátek 15. srpna, kdy ve větší části Čech a moravských a slezských nížin teploty překročí 34 °C | Foto: Mtl341/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

„Vyhlašujeme smogovou situaci z důvodu vysokých koncentrací troposferického ozonu,“ oznámil Český hydrometeorologický ústav na síti X. 

Dodal, že na měřících stanicích Praha-Suchdol, která je reprezentativní i pro Středočeský kraj, a Praha Kobylisy byla překročena informativní prahová hodnota 180 mikrogramů/m3a v následující hodině nepředpokládá pokles pod tuto hodnotu.

Podle meteorologů by se kvalita ovzduší měla zlepšit ve večerních hodinách. Smogová situace bude následně odvolána.

Současně platí výstraha na velmi vysoké teploty. „Ve středu maximální teploty vystoupí na většině území přes 31 °C, na jihu Moravy a v nížinách západní poloviny Čech i přes 34 °C,“ upozorňují meteorologové.

