Meteorologové varují před přízemními mrazíky. V noci na pátek mohou poškodit vegetaci

V noci na pátek budou v Česku četné přízemní mrazíky, které mohou poškodit dosud nesklizené zemědělské plodiny a další vegetaci. Teplota u země by měla být pod nulou od půlnoci do pátečního rána. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zemědělci a zahrádkáři by proto měli podle meteorologů zeleninu jako například rajčata, okurky či dýně před mrazem zakrýt.

