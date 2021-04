Metnar kritizuje Havlíčkovy požadavky na změny v tendru na bojová vozidla. Jsou podle něj nereálné

Ministr obrany za ANO Lubomír Metnar odmítl připomínky ministerstva průmyslu a obchodu k tendru na nákup bojových vozidel pěchoty. Podle něj by požadavky ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) ohrozily tendr za více než 50 miliard korun. Radiožurnálu řekl, že nechápe, proč ministerstvo předkládá takové připomínky v době, kdy už výběrové řízení začalo. Praha 16:24 28. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Metnar | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo průmyslu požaduje větší než 40procentní zapojení českého průmyslu, vzniknout by podle něj měl i výrobní podnik, který by se zapojil do dodávek pro třetí země.

Podle ministra obrany Metnara o formě soutěže nerozhodl on, ale jeho předchůdci. „A jak jednou se rozjede vlak z hlediska formalistického způsobu, já to nemohu změnit, dopouštěl bych se dalších, řekněme, pochybení,“ odpovídal na výboru pro obranu poslancům, kteří se o připomínky ministerstva průmyslu zajímali.

Upozornil, že kabinet podobu tendru už v minulosti schválil. Se svým vládním kolegou Havlíčkem o připomínkách jednal a vysvětloval mu bezpečnostní aspekty a důležitost zakázky. Šéf resortu průmyslu ale na připomínkách trval.

Metnar uvedl, že čtyřicetiprocentní zapojení českého průmyslu je minimum a dodavatelé můžou zapojit do výroby více českých firem. To bude v závěrečném posuzování taky zohledněno.

„I pro ty dodavatele je těch čtyřicet procent skutečně hrana,“ dodal plukovník Ctirad Gazda, který má projekt nákupu na starost.

Nový státní podnik

„Považuji za správné, jestliže hájíme zájmy českého průmyslu, aby se maximum té produkce odehrávalo v České republice, aby tady byl výzkum, vývoj, aby tady byla vlastní výroba,“ řekl Radiožurnálu ve středu ministr Karel Havlíček.

Vzniknout by podle jím vedeného ministerstva měl výrobní podnik, který by z většiny vlastnil stát. A celá výroba by se ideálně přesunula do Česka.

To je podle ministerstva obrany nereálné. Podle plukovníka Gazdy by se v takovém případě mohlo jednat o takzvaný offset nebo nedovolenou podporu domácího průmyslu. „Už dávno neplatí offsety, nemůžeme mluvit o offsetech. To Evropská unie dávno zakázala, to už je deset let zpátky,“ vysvětloval.

Ministerstvo obrany dokument o změně harmonogramu a financování tendru na BVP chce předložit na vládu s rozporem, tedy s nevypořádanou připomínkou ministerstva průmyslu a obchodu. Vypořádalo připomínky ministerstev financí i vnitra.

Havlíček ale ve středu dodal, že tendr blokovat nebude. „Respektuji to, že pokud nebude jiná cesta, tak se to udělá tím původním návrhem. Ale považoval jsem za správné, abychom hájili trochu zájmy českého průmyslu,“ uvedl.

Vláda by o tom měla jednat v květnu. Hned potom chce obrana tři vybrané uchazeče oslovit, aby předložili závazné nabídky.

O zakázku má zájem BAE Systems, která vyrábí vozidlo CV90; společnost General Dynamics European Land Systems s obrněncem Ascod a firma Rheinmetall Landsysteme, dodavatel vozidla Lynx. Ze soutěže naopak už dříve odstoupilo německé konsorcium PSM s obrněncem Puma.