Deset miliard pro armádu je v ohrožení. Metnar se kvůli koronaviru neúčastní jednání vlády

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se v pondělí ze zdravotních důvodů nepřipojí k jednání vlády. Řekl to mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli řekl, že pokud se ministr obrany vlády účastnit nebude, vláda neprojedná vrácení deseti miliard korun do rozpočtu ministerstva. Peníze armádě poslanci na žádost komunistů odebrali při schvalování státního rozpočtu. Praha 14:38 25. ledna 2021

Představitelé vlády obraně slíbili celou částku vrátit nejpozději do konce ledna. Na pondělí je naplánováno poslední řádné lednové zasedání vlády.

„S ohledem na aktuální zdravotní stav se pan ministr Metnar dnes k jednání vlády nepřipojí,“ uvedl v pondělí Pejšek. Ministr obrany se od minulého týdne léčí kvůli nákaze koronavirem. Koncem týdne uvedl, že chce zásadní záležitosti i přes nemoc vyřizovat z domova. Vláda kvůli pandemii jedná videokonferenčně.

Deset miliard v návrhu rozpočtu na tento rok poslanci v prosinci převedli z armádních nákupů do rozpočtové rezervy, armáda tak může nakládat jen se 75 miliardami. Je to méně než před rokem. Poslanci přesunem vyhověli požadavku komunistů, kteří tím podmiňovali svou podporu státnímu rozpočtu. Podle armády může být ohrožena její modernizace.

Podle místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) je v pondělí poslední termín, kdy lze slib armádě naplnit ještě v lednu. „S premiérem jsme společně slíbili, že to bude do konce ledna, dnes máme poslední termín, věřím, že slib bude naplněn, všichni ministři za sociální demokracii jsou připraveni pro tento přesun hlasovat,“ uvedl.

Komunisté nesouhlasí

Zástupci vlády původně slíbili peníze armádě vrátit již na začátku ledna, což se ale nestalo. Následoval slib částku z rezervy převést do konce ledna. Kabinet od začátku ledna jednal na třech řádných a třech mimořádných schůzích, materiál ale dosud projednán nebyl.

S vrácením peněz do rozpočtu ministerstva obrany nesouhlasí komunisté. Ti budou ve čtvrtek jednat s hnutím ANO. Hodnotit budou naplňování takzvané toleranční dohody, na jejímž základě KSČM menšinový kabinet podporuje.

Metnar v minulosti opakovaně řekl, že pokud by se začalo na armádě šetřit, podal by demisi. Serveru Seznam Zprávy v pátek napsal, že veškerá jeho předchozí vyjádření platí. O tom, zda vláda v pondělí materiál projedná, nechtěl spekulovat.

Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek v pátek řekl, že úřad má materiál připravený. Pokud by ho vláda odsouhlasila, ministerstvo by do dvou dnů předložilo ministerstvu financí rozpočtové opatření. Úřad by pak měl maximálně měsíc na jeho schválení.

Kdyby armáda o peníze přišla, muselo by ministerstvo přeplánovat výdaje. Ohrozilo by to také slib České republiky spojencům z NATO vydávat do roku 2024 na obranu dvě procenta HDP.