Ministr obrany Metnar odmítl, že by se Češi podíleli na mučení afghánského vězně

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) odmítl, že by se čeští vojáci v Afghánistánu podíleli na smrti zbitého afghánského vojáka Vahidulláha Chána. Ten byl ve vazbě pro podezření ze zabití českého vojenského psovoda Tomáše Procházky. Metnar novinářům řekl, že čeští vojáci na misích striktně dodržují humanitární mezinárodní právo. Praha 14:51 28. 11. 2018 (Aktualizováno: 15:30 28. 11. 2018)

„Odmítám účast našich vojáků na tomto incidentu. Co se týče vyšetřování a jeho výsledků, na to se mě neptejte, protože je neznám,“ uvedl ministr.

Jak šéf resortu obrany, tak náčelník generálního štábu armády Aleš Opata zdůraznili, že všechny události související s Procházkovým úmrtím se šetří, jak je obvyklé. „Nepochybuji, že naši vojáci postupovali v souladu s platnými zákony a regulemi,“ konstatoval Opata.

Čeští a američtí vojáci jsou vyšetřováni kvůli úmrtí zbitého afghánského vojáka Vahidulláha Chána, který byl ve vazbě kvůli obvinění ze zabití českého psovoda Tomáše Procházky z minulého měsíce. V úterý o tom informoval americký deník The New York Times.

Metnar označil informace za zavádějící spekulace a striktně je odmítl. „V každé armádě demokratických zemí jsou takové události řádně a standardně vyšetřeny,“ uvedl. Procházkovo i pozdější Chánovo úmrtí budou proto řádně vyšetřeny, dodal.

Také Opata zdůraznil, že šetření následuje standardně po jakémkoliv incidentu v Afghánistánu. „Běží to takto několik let, k tomuto (incidentu) je přistupováno jako ke každému jinému," uvedl. Jako náčelník generálního štábu však nepochybuje o postupu českých vojáků.

„Dali jsme jasný komentář, já dal jasnou odpověď, nebudu předjímat žádné věci, dokud nebude proces šetření u konce," řekl na dotaz, zda nebyli kvůli vyšetřování z Afghánistánu staženi někteří čeští vojáci.

Umlácen k smrti

Americký mluvčí pro mise v Afghánistánu Dave Butler podle The New York Times potvrdil vyšetřování, ale odmítl poskytnout detaily. Afghánský voják Vahidulláh Chán měl zemřít na následky bití poté, co ho zadržely afghánské jednotky a předaly ho do vazby aliančním vojákům.

„Z toho, co víme, zemřel následkem mučení,“ uvedl afghánský člen rady provincie Herát Vakíl Ahmad Karuchí pro New York Times. Karuchí dodal, že není jasné, zda devatenáctiletého Chána bili američtí nebo čeští vojáci.

Mluvčí českého ministerstva obrany Jan Pejšek to v úterý popřel. „Striktně odmítáme podobná obvinění. Probíhá standardní vyšetřování útoku příslušníka afghánských bezpečnostních sil na českého vojáka, kterého se účastní všechny zainteresované strany,“ uvedl mluvčí pro server iROZHLAS.cz. Vyšetřovat okolnosti případu budou Američané.

K situaci se vyjádřil i prezident Miloš Zeman. „Já tento deník (The New York Times) na základě vlastních zkušeností pokládám za krajně neseriózní, a proto ani jeho zprávy neberu příliš vážně,“ řekl.