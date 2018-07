Měl by ve vládě skončit. Nedodržel to, co mu bylo mnou řečeno, říká vedoucí Metnarovy práce

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) by měl kvůli své diplomové práci, ve které řádně necitoval, rezignovat. Serveru iDnes.cz to řekla vedoucí jeho práce Dana Forišková, podle které by všem členům vlády mělo být měřeno stejným metrem. Metnar už dříve uvedl, že svou práci detailně zanalyzuje a poté se k situaci vyjádří. Praha 12:19 25. 7. 2018 (Aktualizováno: 12:38 25. 7. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Lubomír Metnar a premiér Andrej Babiš | Zdroj: ministerstvo vnitra

„Když odešla paní (ministryně spravedlnosti Taťána) Malá, tak si myslím, že by mělo být měřeno stejný metrem a měl by na tuto pozici rezignovat. Je to můj názor, jestli pochybil a nedodržel to, co mu bylo mnou řečeno,“ řekla serveru iDnes Forišková z KDU-ČSL, která působí jako místostarostka moravského Příbora.

Forišková vedla v roce 2004 Metnarovu diplomovou práci na téma Kolektivní investování během jeho studia na Katedře technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Podle svých slov studenty vždy upozorňuje, že musí náležitě citovat. Práci ministra si ale prý už konkrétně nepamatuje.

„Upozorňovala jsem vždycky studenty, že musí uvést zdroj, odkud to čerpají. Vedla jsem několik prací jak na Vysoké škole báňské, tak na Ostravské univerzitě a když jsem přišla na to, že student něco opsal, tak jsem ho na to upozornila. Ale nemusíte na všechno přijít,“ doplnila.

Neuvádění zdrojů

Na pochybnosti kolem práce Metnara upozornila v úterý Česká televize, podle které ale nejde o klasický plagiát. Hlavním problémem je neuvádění zdrojů, z nichž autor čerpal. Diplomová práce má celkem 73 číslovaných stran, přesto v celém textu není více než deset odkazů.

„Jde minimálně o neetické a neprofesionální přebírání cizích zdrojů. Zda to bylo úmyslné, či to reflektuje tehdejší kvalitu pedagogické fakulty, je obtížné říci,“ vysvětlila bývalá šéfka akreditační komise Vladimíra Dvořáková.

Metnar podezření z plagiátorství označil za překvapení. „Byl jsem si jist, že veškeré zdroje jsem uváděl,“ řekl ministr ČT. Kdyby se potvrdily pochyby, nevylučuje odstoupení z funkce.

Metnar vystudoval Vyšší policejní školu Ministerstva vnitra ČR, později při zaměstnání Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde získal titul magistr.

V roce 2004, kdy Metnar diplomovou práci obhajoval, ještě Ostravská univerzita neměla počítačový systém na odhalování plagiátů. Vysoká škola ho používá od roku 2008.

Podle ní je diplomová práce velmi rozsáhlá, a je proto těžké určit, odkud pochází neozdrojované pasáže. Je tak těžké rozlišit, co jsou vlastní myšlenky autora a co převzal z jiných publikací.