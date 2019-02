Metnar odvolal šéfa vojenské policie, rozhodnutí odůvodnil dlouhodobou nespokojeností

Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) rozhodl o odvolání náčelníka vojenské policie Pavla Kříže, zjistil server iROZHLAS. Metnar o tom informoval ve středu ráno sněmovní výbor pro obranu. Kříž skončí ve funkci ve čtvrtek. Následující den ho ve funkci nahradí Miroslav Murček, bývalý šéf velitelství vojenské policie v Olomouci. Kříž vedl vojenské policisty od roku 2015. Aktualizováno Praha 9:13 13. 2. 2019 (Aktualizováno: 13:52 13. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Kříž z Vojenské policie na fotografii z roku 2016 | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Ministr obrany Lubomír Metnar v tiskové zprávě uvedl, že byl s prací Kříže a situací uvnitř vojenské policie dlouhodobě nespokojen. „Uvnitř panovalo poměrně velké napětí v rámci mezilidských vztahů,“ přiblížil Radiožurnálu mluvčí resortu Jan Pejšek.

Kříž rozhodnutí ministra akceptuje, víc ale situaci komentovat nechtěl. „Vojenskou policii jsem se vždy snažil řídit dle mého nejlepšího vědomí a svědomí. A chtěl bych tímto poděkovat vojenským policistům a policistkám za jejich práci v posledních čtyřech letech právě ve prospěch vojenské policie,“ řekl Radiožurnálu. A novému náčelníkovi vojenské policie popřál hodně sil a úspěchů v nelehké funkci.

Kříže by měl nahradit Miroslav Murček, který dříve devět let šéfoval velitelství vojenské policie v Olomouci. „Je zkušeným vojákem s pětadvacetiletou praxí u vojenské policie,“ uvedlo k rozhodnutí ministerstvo.

Působil také v pěti zahraničních misích, mimo jiné v Iráku. Plukovník generálního štábu Murček nastoupí do čela útvaru v pátek.

Mnohamiliardové vojenské zakázky

O vojenské policii se v posledních měsících hovořilo v souvislosti s vyšetřováním okolností mnohamiliardových vojenských zakázek. Vojenští policisté na základě podnětu bývalé ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO) prověřují zakázky na nákup mobilních radarů MADR nebo víceúčelových vrtulníků.

Metnar minulý týden řekl deníku Právo, že o stavu vyšetřování není informován, protože je vedeno nezávisle. „Vyšetřování těch zakázek už běží rok a rok ještě může běžet,“ poznamenal.

V souvislosti s radary dodal, že po svém nástupu zadal revizi zakázky a zjištěny byly vady v souvislosti s paragrafem šest zákona o veřejných zakázkách. „To znamená netransparentnost a dodatečně dodávaná kritéria,“ dodal Metnar.

Mimořádné jednání výboru

Lubomír Metnar s rozhodnutím seznámil členy výboru pro obranu ve středu ráno. „Výbor byl svolán na základě žádosti ministra obrany. Sešli jsme se v osm hodin ráno a projednali jsme návrh na jmenování nového náčelníka vojenské policie,“ uvedla předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová z ODS.

O vojenské policii Vojenská police byla zřízena v roce 1991. V jejím čele stojí náčelník, který je přímo podřízen ministrovi obrany. Na starosti má policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří ministerstvo obrany. Od roku 2016 získala pravomoc samostatně vyšetřovat některé trestné činy související s armádou nebo ministerstvem obrany.

Mimořádné jednání výboru potvrdil i mluvčí ministerstva Jan Pejšek a členka výboru Karla Šlechtová. Podle ní probíhalo středeční jednání v režimu důvěrné. „Více informací nemohu sdělit,“ uvedla v SMS bývalá šéfka resortu.

Podle Černochové je odvolání Pavla Kříže z čela vojenské policie výlučnou záležitostí ministra. „Důvody, se kterými nás ministr seznámil, považuji za závažné,“ dodala Černochová. Podle pirátského poslance a místopředsedy výboru Jana Lipavského odvolání Metnar zdůvodnil „řadou personálních a manažerských pochybení“. Konkrétní ale podle zákonodárce příliš nebyl.

Kritika při nástupu

Pavel Kříž se stal náčelníkem vojenské policie v červnu 2015. Funkce se tak ujal v době, kdy byl ministrem obrany Martin Stropnický (ANO), který ho na tento post prosazoval.

Jeho příchod ale provázela i kritika. Proti nástupu Kříže do čela vojenské policie byl před lety armádní generál Petr Pavel.

Nelíbilo se mu porušení armádního kariérního řádu, který měl tehdy brzy začít platit. Velitel vojenské policie měl mít generálskou hodnost, Kříž byl v té době podplukovník.

Tehdejší náčelník generálního štábu Josef Bečvář v té době připustil, že by Kříž měl mít rozsáhlejší velitelské zkušenosti. K jeho věku ale poznamenal, že on sám do pozice šéfa vojenské policie nastoupil ve 39 letech.

Kříž vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a absolvoval postgraduální studium na univerzitě v německém Greifswaldu se zaměřením na trestní právo. Pracoval u německého soudu a advokacii. U Vojenské policie je 13 let. Během vojenské kariéry absolvoval americkou školu JAG ve Virginii a zúčastnil se mise v Afghánistánu.

Miroslav Murček na snímku z 11. listopadu 2015 | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK