Ve stanici Strašnická spadl člověk pod metro. Část linky A nejede, některé spoje podnik prodloužil

Ve stanici metra Strašnická v Praze spadla ve středu ráno žena do kolejiště, která podle prvních informací chtěla spáchat sebevraždu. Kolizi přežila, zpod soupravy ji museli vyprostit hasiči. Záchranáři poté zraněnou ženu převezli do nemocnice, řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Provoz na lince A byl zastaven v úseku Depo Hostivař - Želivského, a to v obou směrech.

Praha 6:56 13. 5. 2020 (Aktualizováno: 7:08 13. 5. 2020)