‚Dnes bych ho nepraštil, jen postrčil.‘ Mladík shodil muže pod metro, soud ho poslal na 3,5 roku do vězení

Za strčení cestujícího pod soupravu metra na pražském Andělu v pondělí uložil soud sedmnáctiletému mladíkovi 3,5 roku vězení a povinnost uhradit pozůstalým nemajetkovou újmu v celkové výši 1,9 milionu korun. Uznal ho vinným ze smrtelného ublížení na zdraví a z výtržnictví, verdikt není pravomocný. Druhého z mladistvých aktérů konfliktu potrestal soud stovkou hodin obecně prospěšných prací, tato část verdiktu už nabyla právní moci. Praha 12:02 7. prosince 2020

Mladík odsouzený do vězení vyjádřil nad činem lítost a tvrdil, že nechtěl nikoho usmrtit. Předsedkyně senátu pražského městského soudu Kateřina Hayes ale podotkla, že každý člověk ví, jak je pohyb u kolejiště nebezpečný. „Rozumová kapacita obžalovaných mladistvých byla nepochybně dostačující pro to, aby si to uvědomovali,“ řekla.

Uložení jiného než nepodmíněného trestu podle ní nepřipadalo v úvahu. Uvedla, že mladík „není žádný beránek“ a že z jeho minulosti, ze zpráv ze školy i z informací sociálních pracovníků vyplývá, že má problém s agresivitou. U soudu mimo jiné vypověděl, že „dnes by muže nepraštil, ale jen postrčil“.

„Dosud nepochopil, že fyzická agrese vůči jiné osobě je naprosto nepřijatelná,“ poznamenala soudkyně.

Za strčení do dívky

Dvaapadesátiletý muž zahynul pod přijíždějící soupravou metra letos 23. ledna večer. Ve stanici ho napadli tehdy šestnáctiletý a o rok mladší hoch, a to poté, co muž při procházení po eskalátorech zřejmě strčil do přítelkyně mladšího z mladíků.

Konflikt zachytily kamery a viděli svědci. V útoku byl nejprve aktivnější mladší z chlapců, který muže strhl na zem. V dalším násilí mu zabránila jeho dívka, která ho odtáhla pryč.

V tom okamžiku na muže zaútočil starší z hochů. V blízkosti bezpečnostního pásu ho chytil za oblečení, dal mu čelem do obličeje takzvanou hlavičku a současně ho pustil, takže muž ztratil rovnováhu a spadl do kolejiště, kde ho dvě vteřiny poté přejela souprava.

Dospělému by za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti hrozilo osm až 16 let odnětí svobody. Mladistvému lze ve stejném případě uložit maximálně pětileté vězení.