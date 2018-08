Metro bez řidičů bude zřejmě i v Praze. Jeho srdcem má být Krč

Nádraží Krč se zřejmě stane nejdůležitější stanicí na nové lince pražského metra D. Právě tady by měl být dispečink, který bude ovládat vlakové soupravy bez strojvůdců. Praha chystá změnu drážní novely a do výstavby nové linky metra hodlá investovat zhruba 40 miliard korun. Praha 19:30 18. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Metro v Dubai | Zdroj: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Inspirace na metro bez řidičů přišla ze zahraničí. Úplně samy jezdí vlaky například v Barceloně, Kodani nebo Dubaji.

Posledně jmenovaná podzemní dráha je v provozu teprve devět let. Za tu dobu vznikly dvě linky a 75 kilometrů kolejí. Mnohem starší pražské metro je o deset kilometrů kratší.

Karím Mazhar v Dubaji provozuje jeden z největších internetových serverů o nových technologiích na Středním východě.

„Někdy vlak zastaví kousek za dveřmi na nástupišti, ale sám se srovná, abychom nastoupili. Vše je automatické. Je to hodně pozoruhodná technologie,“ popisuje Radiožurnálu provoz autonomního vlaku.

Stanice pro automatické vlakové soupravy jsou od kolejí oddělené průhlednou bariérou s dveřmi. Ty se otevřou teprve po příjezdu vlaku.

„Na nástupišti je ještě zeď, vedle kolejiště jedna sada dveří, vlak přijede, zastaví, otevře dveře, současně se otevřou dveře na nástupiště. Tím dochází k tomu, že se oddělí ty dva světy tunelu s autonomně řízeným metrem a těch hemžících se lidí, kteří by tam mohli spadnout. To v Praze zatím chybí,“ vysvětluje princip Václav Nývlt ze serveru Technet.

Legislativa chybí

Praha už ale autonomní systém řízení souprav používá, podotýká Nývlt. „Linka A a C je připravena na autonomní provoz zabezpečovacím systémem, v tuto chvíli ty vlaky jezdí automaticky.“Skoro to vypadá, že kdyby Praha upravila současná nástupiště, mohly by jezdit vlaky bez řidičů už dnes.

Tak jednoduché to není. V Česku je potřeba ještě změnit drážní zákon, který se strojvůdcem v kabině stále počítá. A pak také nakoupit autonomní vlakové soupravy.

„Metro se pro cestujícího liší pouze v prvním vagónu, že vpředu není kabina strojvedoucího, takže můžete stát před čelním sklem a koukat do tunelu. Ten systém není složitý. V zásadě hlídá rozestupy jednotlivých souprav, ví kde jsou a z toho se odvozují brzdící rychlosti do stanice,“ popisuje provoz Nývlt.

Praha si na autonomní metro, které mají v Londýně, Paříži nebo v Dubaji, bude muset ještě počkat. První cestující by do vagónů bez řidičů mohli nastoupit možná už v roce 2025.