Do úterý je přerušen provoz metra mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov, úsek obslouží autobusy

Provoz metra na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov je od soboty až do úterního rána přerušen. Důvodem je pokračující výměna dřevěných pražců za betonové. Místo metra v daném úseku pojedou autobusy. Praha 9:02 26. září 2020

Na trase metra C pokračuje výměna pražců. | Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Na trase C se musí pražce vyměňovat po větších částech, a to kvůli zabezpečovacímu zařízení, které musí být celé vypnuto. Například na trase A funguje jiný typ zabezpečení, který umožňuje výměnu jednotlivých pražců v noci. To na trase C nelze.

Pro cestující dopravní podnik zavedl od soboty do pondělí náhradní autobusovou dopravu s označením XC na trase Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov.

Omezen je o prodlouženém víkendu i provoz tramvají. Kvůli osazování svodidel na mostech Barrandovské estakády nebudou jezdit v úseku Hlubočepy a Sídliště Barrandov. Dopravní podnik tam ale prodlouží náhradní autobusovou dopravu X12 ze zastávky Na Knížecí přes Hlubočepy až na Sídliště Barrandov.

VÝMĚNA PRAŽCŮ I Během prodlouženého víkendu vyměníme 554 dřevěných pražců za betonové, tentokrát mezi stanicemi Pankrác a Pražského povstání.

Výměnu provede 100 lidí. Ze snímku z jedné z předchozích akcí je zřetelné, o jak náročnou práci jde. pic.twitter.com/93mdiCeMMc — Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (@DPPOficialni) September 25, 2020