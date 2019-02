Metro C mezi Pražským povstáním a Kačerovem nejezdí. Člověk spadl do kolejiště

Metro na lince C mezi stanicemi Kačerov a Pražského povstání nejezdí v obou směrech. Záchranáři vyjížděli do stanice Budějovická kvůli pádu člověka do kolejiště, který střet se soupravou metra nepřežil.

