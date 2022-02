Výběr z médií: byty u stanic metra D, více problémů s množírnami a svět nemá zájem o české vakcíny

V českém tisku se v úterý dočtete, že Praha plánuje u nových stanic metra D vystavět byty pro tisíce lidí. Píše o tom deník E15. Množírny psů nezastavil podle Lidových novin ani tvrdší zákon. A o vakcíny z českých zásob není ve světě zájem, informují Hospodářské noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 22. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Metro D - Nemocnice Krč | Zdroj: Metroprojekt Praha

E15

Praha plánuje u plánovaných stanic metra D vystavět byty pro tisíce lidí, informuje deník E15. Podle územní studie můžou vzniknout na nezastavěných parcelách v okolí stanice Nové Dvory byty pro šest tisíc obyvatel. U stanice Libuš by nové bydlení mohlo mít dokonce až 10 tisíc lidí.

Mf Dnes

Domovy seniorů jsou v Česku už přeplněné, píše na titulní straně Mf Dnes. O místo v takových zařízeních žádá podle deníku ročně až patnáct tisíc lidí. To je ale o tři čtvrtiny víc, než můžou domovy přijmout.

Lidové noviny

Množírny psů nezastavil ani tvrdší zákon, dočtete se v úterních Lidových novinách. Od loňského roku má sice Česko zákon, který definuje, co je množírna, a který zakazuje obchod s takto týranými štěňaty a koťaty. Inspektoři Státní veterinární správy ale zjistili, že prohřešků přibývá.

Hospodářské noviny

O vakcíny z českých zásob není ve světě zájem, titulek Hospodářských novin. Očkovací centra proto zřejmě budou likvidovat desítky tisíc nevyužitých dávek vakcíny proti covidu-19. Doteď jich Česko zničilo přes půl milionu - celkově za 200 až 250 milionů korun.

Právo

Lékařka, která podle soudu před čtyřmi zavinila smrt pacientky, je dál soudní znalkyní. Upozorňuje na to deník Právo. Zákon přitom stanovuje, že pro získání znaleckého razítka musí být zájemce bezúhonný. A v případě odsouzení by znalec měl přijít o své oprávnění, pokud by dostal trest za úmyslný trestný čin, který by souvisel s prací znalce. To ale podle deníku v tomto případě přímo nebylo. I tak ministerstvo spravedlnosti deníku řeklo, že celou věc prošetří.

Pacientka podle deníku Právo zemřela před čtyřmi lety v Psychiatrické nemocnici v Brně poté, co jí lékařka podávala dvojnásobnou dávku léku. K tomu jí navíc po nějaké době naordinovala antibiotika, která by se neměla kombinovat s už dříve naordinovaným lékem. Kvůli tomu podle obžaloby zemřela na akutní otravu. Lékařka se státní zástupkyní uzavřela dohodu o vině a trestu, soud pak schválil trest v podobě pokuty 200 tisíc korun. Pro lékařku se tím případ uzavřel.