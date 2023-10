Skupina firem vyloučená z miliardového tendru na metro D podala trestní oznámení pro podvod

Zakázka na metro D čelí další zkoušce. Skupina firem, které předložily v tendru nejnižší nabídku a dopravní podnik je ze zakázky kvůli údajným chybám v dokumentaci vyloučil, podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle mluvčí Vinci Ivety Štočkové souvisí podezření z podvodu s předloženými referencemi od vítězné firmy Subterra. Na ty si konsorcia, která v tendru neuspěla, stěžovala už ve svých námitkách. Původní zpráva Praha 17:33 9. 10. 2023 (Aktualizováno: 17:59 9. 10. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firmy se přou o zakázku na dostavbu metra D | Zdroj: ČTK

Skupina firem Porr-Vinci-Marti podala v pondělí trestní oznámení kvůli tendru na metro D. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí skupiny Vinci Iveta Štočková.

„Kvůli podezření ze spáchání trestného činu podvodu v souvislosti s prokazováním kvalifikace vybraného dodavatele podáváme trestní oznámení k orgánům činným v trestním řízení,“ odepsala krátce mluvčí.

Na koho přesně trestní oznámení cílí, není zřejmé a ani mluvčí to nechtěla upřesnit. „Detailněji se k tomu nemůžeme v tuto chvíli vyjadřovat,“ napsala krátce. Podle informací webu iROZHLAS.cz by mělo jít o trestní oznámení na neznámého pachatele.

Mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík uvedl, že má k podanému trestnímu oznámení jen kusé informace z médií. „Není zřejmé na koho má trestní oznámení směřovat, kam a jestli bylo podáno. Tudíž jej v tuto chvíli ani nelze komentovat. Policie ČR se na DPP ve věci údajného trestního oznámení neobrátila,“ vysvětlil po dotazu redakce.

Že bude podávat skupina firem trestní oznámení, avizovali její zástupci už na tiskové konferenci v polovině září. Na ní si firmy stěžovaly, že dopravní podnik nabídku Porr-Vinci-Marti z tendru vyloučil a vybral za zhotovitele druhou nejlevnější nabídku firmy Subterra ze skupiny Metrostav. A to i přesto, že firma podle poražených nedodala požadované reference.

„Zadavatel měl povinnost reference řádně prověřit a v případě nesrovnalostí vadnou referenci neuznat. Reference sdružení Subterra zjevně neprověřoval a uchazeři prostě uvěřil (třebaže informace vyvracející pravdivost předložených referencí jsou snadno veřejně dostupné),“ konstatovalo konsorcium Porr-Vinci-Marti, které uvedlo příklady, s nimiž později operovalo i v podaných námitkách k dopravnímu podniku.

Odmítnuté námitky

Do těchto dokumentů mohl server iROZHLAS.cz nahlédnout. Podle nich se pochybnosti konkurenčních firem týkají zejména referencí vedoucích pracovníků Radka K., Štefana I. a Jaromíra H. ze skupiny firem okolo Subterry z Metrostavu, kteří mají na výstavbě druhé části metra D pracovat. Podle konkurenčních konsorcií ale nemají tito pracovníci zkušenosti s technikami a stavbami, které jsou dopravním podnikem požadovány.

„Zadavatel vůbec nezkoumal, jestli reference, které do tendru předložila Subterra, jsou správně. Jestli ty stavby jsou ve skutečnosti opravdu takové, jak jsou popisovány. A jestli ti lidé, kteří na nich pracují, jsou ti, co tam opravdu jsou. My jsme tu nabídku zkontrolovali a minimálně osm bodů obsahuje nesprávné údaje. Výrazně nesprávné. Kdy jednou z podmínek byl třeba tunel za miliardu korun a my víme, a je to veřejná informace, protože je to tunel postavený pro správu železnic, že jeho cena je 750 milionů. Tak zkrátka nemohou tvrdit, že stál miliardu,“ vytýká jeden příklad generální ředitel skupiny Porr Dušan Čížek.

Že dopravní podnik reference v nabíce Subterry řádně neprověřil, uvádí ve svých námitkách také skupina Strabag, která v tendru skončila na třetím místě. Ta navíc poukazuje i na naopak velmi důkladné prověřování firem s údajně nejnižší nabídkou v tendru Porr-Vinci-Marti.

„Zadavatel (dopravní podnik, pozn. red.) šel při žádosti o objasnění v případě Stěžovatele (Porr-Vinci-Marti, pozn. red.) do velmi velkého detailu a jako doklady prokazující rozsah požadované zkušenosti požadoval mimo jiné oceněné soupisy prací, případně i jiné doklady prokazující relevantní skutečnosti. (...) Pro dodržení zásad rovného zacházení, zákazu diskrimíinace i transparentnosti by měl Zadavatel (dopravní podnik, pozn. red.) analogicky postupovat i v případě Vybraného dodavatele (firmy Subterra, pozn. red.),“ píše ve svých námitkách firma Strabag.

Podle ní je, vzhledem k případům, které v námitkách firma uvádí, nejasné, zda dopravní podnik takto nabídku Subterry prověřil a ví jistě o všech jejích údajných nedostatcích.

Veškeré námitky ale dopravní podnik odmítl s tím, že jde pouze o obstrukce, se kterými se vypořádával už v případě stavby prvního úseku metra. „DPP (pražský dopravní podnik, pozn. red.) vždy postupuje v souladu se zákonem o zadávaní veřejných zakázek a stejně tomu bylo i v případě zakázky na druhou část metra D. Konec konců správnost postupu doposud vždy potvrdily soudy i ÚOHS, kteří jsou jedinými arbitry,“ uvedl k případu ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

Zahájení stavby metra D. Zakázku ale provází spory firem, které se o ni ucházejí | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: Radiožurnál

Zakázka na metro D je plná zvratů už od prosince, kdy se tendr uzavřel. Jen několik hodin předtím ještě podala proti zakázce námitku k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) firma Metrostav DIZ ze skupiny Metrostav. Paradoxně to byla právě další firma z této skupiny, která o půlroku později zakázku získala. Hrozilo tak, že námitky jedné firmy Metrostavu zmaří další firmě též skupiny zisk lukrativní zakázky.

Antimonopolní úřad ale nakonec uznal argumentaci dopravního podniku jako relevantní a při následném rozkladu svého rozhodnutí umožnil ředitel ÚOHS Petr Mlsna dopravnímu podniku v zakázce pokračovat.

Výběr firmy Subterra ale začali napadat další účasntíci tendru, zejména skupina firem Porr-Vinci-Marti, kteří podali cenově nejvýhodnější nabídku a nechtějí se smířit s tím, že je dopravní podnik vyloučil kvůli údajným nedostatkům v nabídce. V minulém týdnu dopravní podnik odmítl veškeré námitky obou konkurenčních konsorcií proti výběru zhotovitele. Sdružení Porr-Vinci-Marti proto avizovalo, že bude podávat podnět i k antimonopolnímu úřadu.