Stavba metra D začne nejdříve za půl roku. Pandemie prodloužila stavební a výběrová řízení

Stavba pražského metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou začne pravděpodobně až na jaře 2021, tedy asi o půl roku později. Původně měla ražba začít letos v září. Na dotaz to uvedl vedoucí oddělení komunikace pražského dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík. Kvůli pandemii koronaviru se DPP prodloužilo například stavební řízení nebo lhůty pro výběrová řízení. Stavební řízení protáhlo rovněž množství připomínek. Praha 19:50 11. září 2020 DPP dokončil v létě část geologického průzkumu na Pankráci.

„Před koronakrizí jsme říkali, že bychom chtěli začít stavět letos v září. Podle aktuálního vývoje bychom v optimistické variantě mohli začít stavět na jaře příštího roku, podle pesimistické o půl roku později, to jest na podzim příštího roku,“ uvedl Šabík.

„Čtvrtou linku pražského metra bychom rádi zprovoznili ve druhé polovině roku 2028, bude ale záležet na tom, kdy budeme moci začít stavět první úsek,“ doplnil.

Kvůli epidemii koronaviru se prodlužily například lhůty v tendrech na firmu, která provede stavební práce v úseku mezi Pankrácí a Olbrachtovou. „Během nouzového stavu procesy stavebního řízení běžely mnohem pomaleji, respektive v omezeném režimu,“ uvedl Šabík. O stavební povolení na úsek Pankrác-Nové Dvory podnik požádal na konci loňského roku. Stavební řízení se protáhlo také kvůli námitkám a jejich vypořádání, které bylo pracnější.

DPP dokončil v létě loni zahájený geologický průzkum na dvou ze čtyř míst. V místech dokončeného průzkumu chystá podnik ještě jeden až tři průzkumné geologické vrty do prostoru tzv. obratových kolejí budoucí stanice metra Pankrác. Vrty se uskuteční z povrchu. Na zbylých dvou potrvá průzkum až do léta příštího roku. Většina tunelů z geologického průzkumu bude součástí budoucího metra D.

Kromě průzkumu DPP vyhodnocuje nabídky uchazečů v tendru na zhotovitele stavby a monitoring úseku Pankrác-Olbrachtova. „Nicméně čekáme v této záležitosti na rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Současně běží stavební řízení na úsek Pankrác D - Nové Dvory,“ uvedl Šabík.

V první fázi vznikne metro mezi stanicí Pankrác a Nové Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postaven úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je 72,6 miliardy korun a investorem je DPP.