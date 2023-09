Předseda antimonopolního úřadu zakázku na metro D nezrušil. ‚Nemá reálné překážky,‘ hájí rozhodnutí

V zakázce na druhou část metra D, kterou napadla firma z koncernu Metrostav, nejsou reálné překážky. Rozhodl o tom předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Přitom právě jeho úřad na začátku července svým rozhodnutím tendr zrušil. Mlsna tak dal za pravdu argumentům z rozkladu dopravního podniku, který se bránil, že zmiňované námitky jsou účelové a na mnohamiliardovou soutěž neměly žádný vliv. Doporučujeme Praha 10:44 15. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Mlsna | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se bude muset znovu zabývat případem zakázky na dostavbu metra D. Jeho předseda Petr Mlsna se totiž neztotožnil se závěry prvostupňového rozhodnutí, že dopravní podnik vypracoval zadávací dokumentaci diskriminačně, a vrátil ho k projednání.

„Úřad nyní bude muset opakovaně o věci rozhodnout v prvním stupni, přičemž se musí řídit právním názorem obsaženým v rozhodnutí předsedy úřadu,“ popsal mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Podle Mlsny nakonec nebylo bezdůvodnou překážkou hospodářské soutěže, když dopravní podnik požadoval „předložení alespoň dvou významných dodávek výtahů na dopravní stavbě o dopravní výšce nejméně 28 metrů u každé dodávky ve finančním objemu ve výši minimálně 5 milionů korun bez DPH“, jak namítala dceřiná společnost Metrostavu – Metrostav DIZ.

„Předseda Mlsna uvedl, že překážka vytvořená namítanou technickou kvalifikací se sice může jevit jako bezdůvodná, nicméně v rámci dané veřejné zakázky není prokázáno, že se jedná o reálnou překážku hospodářské soutěže, a to ani u navrhovatele. Požadované reference týkající se dodávek výtahů jsou na trhu dostupné (a to minimálně od jednoho poddodavatele). Nelze tedy konstatovat, že by byl přístup k nim reálně omezen, čímž absentuje prvek faktického narušení hospodářské soutěže,“ popisuje rozhodnutí předsedy úřadu Švanda.

Námitka Metrostavu

Tendr napadla paradoxně firma ze skupiny Metrostav, Metrostav DIZ. Proč paradoxně? Protože právě firma Subterra z tohoto konsorcia zakázku za tři desítky miliard na začátku září nakonec získala. Hrozila tak situace, že tendr, který by skupina Metrostav získala, byl zrušený na základě námitky firmy z téhož koncernu.

Námitku proti části zadávací dokumentace vznesla firma Metrostav DIZ jen pár hodin před ukončením tendru. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se věcí zabýval půl roku a 7. července rozhodl: dopravní podnik podle něj „bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže“ skutečně vytvořil.

„Jako opatření nezákonného postupu zadavadele (…) ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku ‚Provozní úsek ID metra v Praze – úsek (Olbrachtova) – Nové Dvory – stavební část‘ zadávanou v otevřeném řízení,“ zněl prvostupňový verdikt antimonopolního úřadu.

Dopravní podnik ale nenechal situaci jen tak a podal proti rozhodnutí úřadu rozklad. „Říkali jsme od začátku, že věříme tomu, že jsme žádnou chybu neudělali, a že použijeme všechny dostupné prostředky, abychom prvoinstanční rozhodnutí zvrátili,“ potvrdil tehdy Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz šéf dopravního podniku Petr Witovski.

Navzdory tomu, že předseda Mlsna rozhodnutí svého úřadu nakonec nepotvrdil a dal tak dopravnímu podniku za pravdu, předpokládá městská firma, že dojde v celém projektu ke zpoždění. Jak velké bude, si netroufal dopravní podnik určit.

„Nový termín budeme vědět, až budeme mít uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavby druhého úseku metra D od stanice Olbrachtova po Nové Dvory a poskytovatelem monitoringu a pasportizace stavby stejného úseku,“ vysvětlil už dříve serveru iROZHLAS.cz mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík s tím, že zpoždění s sebou ponese i určité finanční náklady.