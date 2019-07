Praha podepíše dohodu o pozemcích v Krči pro stavbu metra D. ‚Je maximálním možným kompromisem.‘

Praha podepíše se soukromými vlastníky dohodu ohledně využití pozemků u nemocnice v Krči, které jsou potřeba pro stavbu nové linky metra D. V pondělí o tom rozhodli pražští radní. Dohoda obsahuje stažení žaloby, kterou majitelé napadli územní rozhodnutí k metru, a povolení ke stavbě linky D na soukromých pozemcích na základě nájemní smlouvy. Město by mělo vlastníkům platit asi 10,1 milionu korun ročně a vytvořit jim podmínky vhodné podmínky. Praha 14:20 15. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace stanice Nádraží Krč. | Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Metro D povede z Pankráce do Písnice a pražský dopravní podnik (DPP) letos zahájil geologický průzkum. Stavba trasy vyjde na několik desítek miliard korun.

Na pozemcích kolem budoucí stanice Nemocnice Krč plánují soukromí vlastníci stavět kanceláře a byty. Magistrát se schválenou dohodou zaváže změnit projekt metra tak, aby byl v souladu s touto zástavbou.

Město zároveň slibuje změnit územní plán a zrušit nyní platné stavební uzávěry na parcelách. Změna se podle schváleného dokumentu již připravuje a měla by být schválena v polovině příštího roku. Dopravní podnik jako investor zruší původně plánované náměstí, místo kterého vyrostou budovy vlastníků.

Výměnou za to majitelé stáhnou žalobu a na základě nájemní smlouvy dovolí dopravnímu podniku na svých pozemcích stavět. Smlouva by měla platit do konce roku 2038 a roční nájemné má činit 10,1 milionu korun, podle vývoje cen se částka bude moci v budoucnu zvýšit.

„Obsah dohody je maximálním možným kompromisem, kdy již nelze v jednání dosáhnout dalších ústupků ze strany vlastníků,“ píše se ve schváleném dokumentu. První iniciační dohodu město s vlastníky podepsalo v roce 2017.

Vyčkat na rozhodnutí soudu ve věci žaloby ze strany vlastníků by podle magistrátu bylo riskantní. „V krajním případě by hrozilo i zrušení celého územního rozhodnutí a musel by se opakovat celý proces územního řízení,“ píše se v důvodové zprávě.

Stažení všech žalob

„Tímto jsme dosáhli stažení všech žalob, protože v předešlých měsících jsme dosáhli dohody s vlastníky v okolí stanice Pankrác, kteří rovněž stáhli žalobu,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Dohoda a nájemní smlouva k pozemkům v okolí nemocnice budou podepsány tuto středu ráno.

První náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) dodal, že navrhovaná zástavba majitelů pozemků je vzhledem k místu přiměřená a jednou z podmínek dohody je, že tam nevznikne velké obchodní centrum, ale kombinace bytů a obchodů. Město se podle něj bude dál při přípravě projektu vyjadřovat k jeho podobě.

Praha a dopravní podnik řeší výkupy pozemků k metru D dlouhodobě, dosud šlo o jednu z největších překážek zahájení stavby. Radní letos v březnu schválili podobnou dohodu ohledně pozemků kolem plánované stanice Nádraží Krč. I tam plánují soukromí vlastníci stavět.

Scheinherr v pondělí řekl, že v obou případech jde o stejné vlastníky a s ohledem na dohodu ohledně Nemocnice Krč se dá předpokládat brzké řešení i v případě okolí krčského nádraží. Tím budou pozemky pro první fázi stavby vyřešeny, dodal. Za minulé politické reprezentace vznikl kvůli výkupu pozemků plán vytvořit společný podnik se skupinou Penta. Dohoda ale nebyla uskutečněna.

V první fázi má vzniknout úsek metra Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do zastávky Nové Dvory. Jako poslední ve směru na jih vznikne trasa do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče.