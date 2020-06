Praha představila podobu dalších tří stanic metra D, spolupracovat na ní budou architekti spolu s umělci

Dopravní podnik hlavního města Prahy nyní provádí geologický průzkum stavby metra D a již zažádal o stavební povolení na první úsek. Svou novou výtvarnou podobu již mají stanice Pankrác a Olbrachtova. Na středeční tiskové konferenci to řekli zástupci magistrátu, Dopravní podnik hlavního města Prahy, firmy Metroprojekt, Národní galerie a výtvarníci.

„Chtěli jsme se vrátit k tomu prvnímu konceptu, kdy metro vznikalo. Každá linka a stanice měla svého architekta, který spolupracoval s nějakým umělcem. Tento koncept ukazuje, že naše stanice jsou jedny z nejkrásnějších na světě. V 90. letech a následném prodlužování metra na to bylo zapomenuto,“ řekl Scheinherr.

Geometrie a lidský život

Výtvarník Stanislav Kolíbal řešil podobu stanice Nové Dvory. „Moje řešení vychází z lásky ke geometrii. Používám ji už od 60. let. Tentokrát jsem si zvolil téma rovnoběžek,“ řekl Kolíbal. Ty na stěně tvoří šikmé linky či čtverce, které jsou v kontrastu s lineárním směřováním stanice. Zároveň záměrně zvolil ostrou barevnost. Kromě stěn navrhl na koncích nad eskalátory devět metrů dlouhé reliéfy, kdy dominantním prvkem prvého je kruh a druhého čtverec.

U stanice Nemocnice Krč se Jiří Černický inspiroval lidským životem a nemocnicí. Nad nástupišti plánuje kresby a ornamenty. „Snažil jsem se uchopit étos přítomnosti nemocnice. Je to instituce, kde je hodně nemocných a tak dále. Já jsem to uchopil tak, že je to i místo, kde se provádí vědecký výzkum a uzdravují lidé,“ řekl. Na začátku stanice tak bude napsána životní funkce a od něj povede linka zobrazující například dech, srdce či nervovou soustavu, které se budou prolínat. Schodiště a další části by pak měly zdobit kruhová skleněná díla připomínající petriho misku či pohled mikroskopem.

Povrchová stanice

Oproti zbylým dvěma stanicím se Nádraží Krč liší tím, že je povrchovou stanicí. Umělecké dílo tak ovlivňuje, že je nahlíženo zevnitř i zvenčí a zároveň na něj má vliv denní světlo. Vladimír Kopecký zvolil velké prosklené stěny s ornamenty, které se opticky rozpohybují při příjezdu a odjezdu vlaku. „Zážitky má jak cestující ve vagónu, tak i ten, kdo prochází,“ řekl Kopecký. Celý povrch stěn je propojen vlnitými oblouky. Kromě linek na nich budou ještě žluté pyramidy.

Na vybraných dílech budou jejich autoři nadále spolupracovat s architekty stanic a architektkou metra Dopravního podniku hlavního města Prahy Annou Švarc. „Na prvních dvou stanicích (Pankrác a Olbrachtova) už dolaďování bylo zahájeno. Co se těchto tří stanic týče, tak jsme se viděli před dvěma týdny a proces je již v běhu,“ řekla Švarc. Na jaře a v létě budou zapracovány nové tři návrhy zapracovány do projektů.

Vypsání architektonických soutěží žádaly v petici tisíce lidí. Město poté přislíbilo výtvarnou soutěž, která by nezasahovala do již schváleného projektu. Dopravní podnik hlavního města Prahy poté loni v červenci představil podobu prvních dvou stanic, Pankrác a Olbrachtova. Na nich se výtvarně podílejí Jakub Nepraš a Vladimír Kokolia. Komisi, která návrhy posuzuje, vede architekt David Vávra.