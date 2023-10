Další neúspěšný zájemce o zakázku na dostavbu metra D podal podnět k antimonopolnímu úřadu

Tendr na dostavbu metra D čeká další zkouška. Po návrhu na přezkum úkonů zadavatele antimonopolním úřadem (ÚOHS), který podala na začátku týdne z tendru vyloučená skupina firem Porr-Vinci-Marti, poslal stejnému úřadu podnět i druhý neúspěšný subjekt – firma Strabag. „Není nic překvapivého, že všichni neúspěšní uchazeči podávají podněty na ÚOHS. Je to legitimní součást konkurenčního boje,“ komentuje situaci mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. Původní zpráva Praha 5:00 18. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dostavba první části metra D měla navazovat na začátek stavby druhé části. Teď ale není jisté, jestli se vše v termínu stihne | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

V pondělí to byla skupina firem Porr-Vinci-Marti, teď i Strabag. Antimonopolní úřad (ÚOHS) se bude muset zabývat dalším podnětem kvůli tendru na dostavbu metra D. Serveru iROZHLAS.cz to sdělil mluvčí úřadu Martin Švanda.

„Potvrzuji, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel ve věci zadávacího řízení na výstavbu další etapy metra D také podnět od dodavatele Strabag a.s., který směřuje proti výběru dodavatele,“ vysvětlil důvod podnětu s odkazem na dopravním podnikem vybranou druhou nejlevnější nabídku firmy Subterra z koncernu Metrostav.

Podnět Strabagu se ale podle Švandy od návrhu na přezkum úkonů zadavatele, který podala trojice vyloučených firem na začátku týdne, liší a pro úřad je méně závazný.

„Rozdíl mezi návrhem a podnětem spočívá zjednodušeně řečeno v tom, že návrh může podat pouze ten, kdo by mohl zakázku plnit. Přitom však musí složit kauci ve výši jednoho procenta z nabídkové ceny (maximálně 10 milionů korun). Pokud jsou splněny všechny zákonné náležitosti, pak je doručením návrhu zahájeno správní řízení. Naproti tomu podnět může podat kdokoliv, není nikterak zpoplatněn, ale na jeho základě proběhne pouze šetření a až pokud úřad zjistí možné porušení zákona, zahájí správní řízení z moci úřední,“ vysvětluje rozdíly Švanda.

Mluvčí firmy Strabag Edita Novotná nechtěla postup společnosti komentovat. „Omlouvám se, ale k probíhajícím výběrovým řízením se ze zásady nevyjadřujeme,“ odepsala krátce.

Stejně tak se k situaci odmítla vyjádřit i firma Subterra, proti jejímuž výběru podněty konkurenčních uskupení směřují. „Tvrzený návrh antimonopolnímu úřadu nemáme k dispozici, nikým jsme nebyli oficiálně osloveni, k věci se tedy nemůžeme nijak vyjadřovat,“ napsal mluvčí Vladislav Beneš.

Podle něj se firma se všemi námitkami, které směřovaly nejprve na pražský dopravní podnik (DPP), včas vypořádala. „Budeme-li antimonopolním úřadem ve věci této zakázky osloveni, samozřejmě poskytneme plnou součinnost. Zatím jsme však nikým osloveni nebyli,“ podotkl.

Podobně to vidí i mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. Podle něj také městská firma na všechny námitky uchazečů včas odpověděla a řádně je vypořádala. „Jedná se o jednu z největších stavebních zakázek. Získat ji chtějí všichni uchazeči, vítěz může být zcela logicky jen jeden. Proto není nic překvapivého, že všichni neúspěšní uchazeči podávají podněty na ÚOHS. Je to zcela legitimní postup a součást konkurenčního boje,“ vysvětluje si přístup konkurenčních firem Šabík.

Výtky stále stejné

A co firmy dopravnímu podniku vyčítají? Podle dokumentů, které má server iROZHLAS.cz k dispozici a s nimiž neúspěšná uskupení argumentovala už v první fázi před zástupci městské firmy, jde zejména o průběh tendru a výběr Subterry (která nabídla druhou nejvýhodnější cenovou nabídku) jako vítězné firmy.

Jak skupina Porr-Vinci-Marti, tak nově i Strabag poukazují shodně na to, že reference, které předložila vítězná firma ze skupiny Metrostav, nejsou dostatečné. V námitkách jsou konkrétně zmiňována tři jména: Radek K., Štefan I. a Jaromír H. Jde o vedoucí pracovníky Subterry, kteří mají mít dostavbu metra D na starost. Podle neúspěšných konsorcií ale nemají dostatečné zkušenosti s vyžadovanými technikami.

Strabag ve svých námitkách navíc upozorňuje, že kdyby dopravní podnik procházel stejně důkladně reference Subterry, jako tomu bylo u zbylých dvou konsorcií, musel by na tyto nesrovnalosti v předložené nabídce přijít.

„Zadavatel (dopravní podnik, pozn. red.) šel při žádosti o objasnění v případě Stěžovatele (Porr-Vinci-Marti/Strabag, pozn. red.) do velmi velkého detailu a jako doklady prokazující rozsah požadované zkušenosti požadoval mimo jiné oceněné soupisy prací, případně i jiné doklady prokazující relevantní skutečnosti. (...) Pro dodržení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace i transparentnosti by měl Zadavatel (dopravní podnik, pozn. red.) analogicky postupovat i v případě Vybraného dodavatele (firmy Subterra, pozn. red.),“ píše ve svých námitkách firma Strabag.

To ale odmítá mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. „Na základě Vámi zveřejněných informací v článku si dovolujeme zdůraznit, že dopravní podnik prověřoval stejně důkladně každou referenci u všech hodnocených nabídek,“ upozorňuje.

Tendr plný zvratů

Není to ale poprvé, co musí tendr na dostavbu metra D řešit antimonopolní úřad. Už jednou se jím musel zabývat a to v souvislosti s podnětem firmy Metrostav DIZ, která si stěžovala krátce před uzavřením zakázky na to, že zadávací dokumentace je diskriminační.

Antimonopolní úřad pak celý tendr na základě tohoto podnětu skutečně zrušil a dopravní podnik musel proti rozhodnutí podávat rozklad. Díky tomu mohla zakázka pokračovat do doby, než o ní definitivně rozhodl předseda úřadu Petr Mlsna.

Mezitím byl vybrán vítěz tendru firma Subterra ze společnosti Metrostav. A nastala tak paradoxní situace, že zakázka, kterou získal Metrostav byla ohrožena kvůli podnětu firmy ze stejné skupiny společností. Petr Mlsna ale dal nakonec argumentům dopravního podniku za pravdu a tendr nechal pokračovat.

Proti výběru zhotovitele – firmy Subterra – se ale začaly bouřit konkurenční uskupení. Zejména trojice firem Porr-Vinci-Marti, které podaly nejlepší cenovou nabídku. Podaly námitky k dopravnímu podniku a po jejich odmítnutí i trestní oznámení na neznámého pachatele, kvůli podle nich podivnému průběhu tendru. Na začátku týdne pak podaly také návrh na přezkum úkonů zadavatele na antimonopolní úřad.

Své trestní oznámení pak podal i dopravní podnik. A to kvůli výhrůžným e-mailům členům hodnoticí komise, která zhotovitele zakázky vybírala. Těm měl neznámý pisatel ještě před jejich rozhodnutím hrozit, že vyloučí-li nejvýhodnější nabídku firem Porr-Vinci-Marti, „půjdou do tepláků“. Detailněji celý případ popsal server iROZHLAS.cz v tomto článku.