Antimonopolní úřad bude znovu zkoumat miliardový tendr na metro D, kvůli návrhu vyloučených firem

Zakázkou na dostavbu metra D se bude znovu zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Skupina firem, kterou dopravní podnik vyloučil ze zakázky kvůli údajným chybám v nabídce, se ohradila proti výběru konkurenčního uskupení vedeného Subterrou z koncernu Metrostav a také proti svému vyloučení. Už v dřívějších námitkách k dopravnímu podniku poukazovaly firmy třeba na špatné reference u vedoucích pracovníků vítězné Subterry.

Skupina firem Porr-Vinci-Marti podala dva „návrhy na přezkum úkonů zadavatele“ k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) kvůli tendru na metro D. Serveru iROZHLAS.cz to řekla mluvčí společnosti Vinci Iveta Štočková.

„Potvrzuji, že v zákonné lhůtě jsme podali k ÚOHS dva návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele proti vyloučení z veřejné soutěže na metro D a proti výběru (zhotovitele – pozn. red.),“ napsala v textové zprávě.

Podle Štočkové firma v návrzích dokazuje, že nabídka Porr-Vinci-Marti a také skupinou podané výhrady formulované v námitkách k dopravnímu podniku byly relevantní a městská firma se s nimi nevypořádala řádně. „Některé víceméně ignorovala,“ upozorňuje. „Věříme, že ÚOHS obě naše podání posoudí seriózněji a s větší péčí o zájem veřejnosti, především o hospodárné nakládání s veřejnými prostředky,“ dodává.

Server iROZHLAS.cz oslovil s dotazy také dopravní podnik. Ten ale do vydání článku neodpověděl. Jeho stanovisko zjišťujeme.

K podobnému případu už došlo v létě, kdy tentokrát podnět k antimonopolnímu úřadu kvůli údajným chybám v zadávací dokumentaci podala firma Metrostav DIZ ze stejné skupiny firem, z jaké pochází vítězná firma Subterra. Hrozila tak paradoxní situace, že by zakázka za téměř třicet miliard korun, kterou by skupina Metrostav získala, neuspěla kvůli námitkám jedné z jeho vlastních společností.

K tomu ale nakonec nedošlo. A předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna nakonec nechal zakázku běžet dál.

Námitky proti referencím

Podle dokumentů, které má server iROZHLAS.cz k dispozici, se neúspěšným firmám nelíbí zejména způsob, jakým je dopravní podnik z tendru vyloučil. Poukazovaly zejména na rozdílnost přístupu v prověřování jednotlivých nabídek.

Zatímco jejich dodanou dokumentaci měl dopravní podnik důkladně procházet, nabídka vítězné Subterry prošla podle nich bez větší kontroly. Což podle firem způsobilo to, že vedoucí pracovníci budoucí dostavby metra D nemají dostatečné reference.

„Zadavatel měl povinnost reference řádně prověřit a v případě nesrovnalostí vadnou referenci neuznat. Reference sdružení Subterra zjevně neprověřoval a uchazeči prostě uvěřil (třebaže informace vyvracející pravdivost předložených referencí jsou snadno veřejně dostupné),“ konstatovalo konsorcium Porr-Vinci-Marti, které uvedlo příklady, s nimiž později operovalo i v podaných námitkách k dopravnímu podniku.

Dostavbu metra D mají mít podle konkurenčních konsorcií na starost třeba i pracovníci Radek K., Štefan I. a Jaromír H. ze Subterry, kteří však podle konkurenčních konsorcií nemají dostatečné zkušenosti s technikami, které se budou při ražbě a výstavbě metra používat. Podle firem to odhaluje právě dodaná dokumentace Subterry, kde jsou reference u těchto pracovníků jasně nedostatečné.

„Zadavatel vůbec nezkoumal, jestli reference, které do tendru předložila Subterra, jsou správně. Jestli ty stavby jsou ve skutečnosti opravdu takové, jak jsou popisovány. A jestli ti lidé, kteří na nich pracují, jsou ti, co tam opravdu jsou. My jsme tu nabídku zkontrolovali a minimálně osm bodů obsahuje nesprávné údaje. Výrazně nesprávné. Kdy jednou z podmínek byl třeba tunel za miliardu korun a my víme, a je to veřejná informace, protože je to tunel postavený pro správu železnic, že jeho cena je 750 milionů. Tak zkrátka nemohou tvrdit, že stál miliardu,“ popsal už dříve serveru iROZHLAS.cz jeden z příkladů generální ředitel skupiny Porr Dušan Čížek.

Na nedostatečné reference u těchto pracovníků už dříve poukazovala také skupina firem Strabag, která v tendru skončila na třetím místě. Jak upozorňuje ve svých vlastních námitkách proti výběru zhotovitele stavby, kdyby dopravní podnik nabídku Subterry řádně prověřil, o všech vytýkaných nedostatcích by věděl. Zároveň i Strabag poukazoval na nerovný přístup při prověřování jednotlivých nabídek.

„Zadavatel (dopravní podnik – pozn. red.) šel při žádosti o objasnění v případě Stěžovatele (Porr-Vinci-Marti/Strabag – pozn. red.) do velmi velkého detailu a jako doklady prokazující rozsah požadované zkušenosti požadoval mimo jiné oceněné soupisy prací, případně i jiné doklady prokazující relevantní skutečnosti. (...) Pro dodržení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace i transparentnosti by měl Zadavatel (dopravní podnik – pozn. red.) analogicky postupovat i v případě Vybraného dodavatele (firmy Subterra – pozn. red.),“ píše ve svých námitkách firma Strabag.

Už před dvěma týdny ale dopravní podnik námitky odmítl s tím, že jde pouze o obstrukce, se kterými se setkává od začátku tendru. „DPP (pražský dopravní podnik – pozn. red.) vždy postupuje v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a stejně tomu bylo i v případě zakázky na druhou část metra D. Koneckonců správnost postupu doposud vždy potvrdily soudy i ÚOHS, kteří jsou jedinými arbitry,“ uvedl k případu ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

Tendr na výstavbu metra D zatím dostala firma Subterra ze skupiny Metrostav. Ta už se podílí na výstavbě jeho první části | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: Radiožurnál

Trestní oznámení i výhrůžky

Téměř třicetimiliardovou zakázku na dostavbu metra D provází problémy od samotného začátku. Jen několik hodin před uzavřením zakázky podala proti ní podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) firma Metrostav DIZ ze skupiny Metrostav.

Antimonopolní úřad pak následně celý tendr zrušil. Povedlo se ho zachránit až v následném rozkladu, kdy dal argumentaci dopravního podniku za pravdu ředitel ÚOHS Petr Mlsna. Zakázka tedy pokračuje s vítěznou firmou Metrostavu Subterrou.

Tento výběr ale začali napadat další účastníci tendru. Zejména firmy Porr-Vinci-Marti, které se nechtějí smířit s tím, že navzdory nejvýhodnější nabídce je dopravní podnik kvůli nedostatkům v jejich nabídce nevybral. Ve věci už proto v minulém týdnu podaly také trestní oznámení na neznámého pachatele. A po neúspěchu s námitkami u dopravního podniku nově i návrh k antimonopolnímu úřadu.

Trestní oznámení pak podal i dopravní podnik. A to kvůli výhrůžným e-mailům členům hodnoticí komise, která zhotovitele zakázky vybírala. Těm měl neznámý pisatel ještě před jejich rozhodnutím hrozit, že vyloučí-li nejvýhodnější nabídku firem Porr-Vinci-Marti, „půjdou do tepláků“. Detailněji celý případ popsal server iROZHLAS.cz třeba v tomto článku.