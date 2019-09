Přehled tisku: zakázka na vozy pro metro D, mapa nejnebezpečnějších silnic a asistenti ve školách

Správa železniční dopravní cesty plánuje elektrifikovat přes 400 km tratí, píší Hospodářské noviny. Kdy, se ale neví. S mapou nejnebezpečnějších silnic v Česku přišla Mf Dnes. Nejrizikovější úseky jsou na dálnici D1 podle Brnem a Prahou. Regionální Deník upozorňuje na dopravní omezení v Českých Budějovicích. Více se dozvíte ve čtvrtečním přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:00 5. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlaky na chystané trase metra D by měly jezdit bez řidiče | Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Hospodářské noviny

Správa železniční dopravní cesty plánuje elektrifikovat přes 400 km tratí, píší Hospodářské noviny. Naftové lokomotivy a motorové vozy by měly zmizet třeba mezi Plzní a Domažlicemi nebo na trati Otrokovice-Vizovice. Kdy bude elektrifikace zmíněných 400 km hotová, ale Správa železnic neřekla.

Elektrifikace zlepšuje spojení mezi menšími a většími městy. Lidé nemusí přestupovat a vznikají tak nová přímá spojení. Jako příklad ukazují Hospodářské noviny na elektrifikace trati z Lysé nad Labem do Milovic, která umožnila zavedení přímých vlaků do Prahy. Počet cestujících se v důsledku toho za pět let zdvojnásobil. Stavba trakčního vedení je součástí modernizace trati. V Česku je přes tři tisíce kilometrů elektrifikovaných železnic, což je zhruba 30 procent z celkové délky sítě.

Deník

Na dopravní omezení se po tři následující víkendy musejí připravit řidiči v Českých Budějovicích, upozorňuje regionální Deník. Důvodem je oprava ulice Na Dlouhé louce, která je nejfrekventovanější silnicí ve městě.

E15

Pražský dopravní podnik chystá čtyřmiliardovou zakázku na vozy pro připravovanou linku metra D. Vlaky na trase mají jezdit bez řidiče, píše čtvrteční vydání E15. Dopravce plánuje soutěž vyhlásit v roce 2021, zájem o zakázku mají české i zahraniční strojírenské firmy. Zájem má kromě společnosti Škoda Transportation taky společnost AŽD. Ve hře jsou ale i Siemens nebo Bombardier.

Zatím není jasné, zda se firmy kvůli tendru spojí, aby měly větší šanci na úspěch, protože dopravní podnik dosud nezveřejnil, co přesně bude pro linku D poptávat. Ke zveřejnění požadavků by mělo dojít v příštím roce. Podle deníku E15 bude součástí tendru zřejmě i zavedení provozu bez řidičů na stávající lince C z Hájů do Letňan. První úsek metra D v trase Pankrác - Nové Dvory má být podle plánů dopravního podniku hotový do konce roku 2027. Jeho stavba má město přijít na 72 miliard korun.

Právo

Školám přibyly tisíce asistentů, kteří pomáhají učitelům s výukou hendikepovaných dětí. Podle deníku Právo má každý pátý učitel základní školy po ruce asistenta. Školy by jich ale potřebovaly ještě víc.

Asistentů je dohromady lehce přes dvacet tisíc a jejich počet zřejmě dál poroste. Nejčastěji jsou v mateřských a základních školách. Na podporu hendikepovaných žáků letos ministerstvo školství poslalo asi čtyři miliardy korun. Podobnou částku plánuje utratit i v příštím roce.

Mf Dnes

Mf Dnes přišla s mapou nejnebezpečnějších silnic v Česku. Nejčastějšími důvody dopravních nehod je přitom nepozornost při řízení, která může až za pětinu všech kolizí. Riziko dopravní nehody zvyšují také nesprávně umístěné dopravní značky.

Nejvíc rizikových úseků v Česku je na dálnici D1 mezi Brnem a Prahou. Mf Dnes jich napočítala 25. Příčinami jsou mimo jiné velké množství aut nebo modernizace dálnice a s ní spojená omezení. Problematický je ale i trojúhelník mezi Hradcem Králové, Pardubicemi a Holicemi. Za poslední tři roky tam bylo deset tragických nehod.