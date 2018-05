Je to přesně 40 let, kdy v Praze vyrazily na trať vozy sovětského metra typu 81-71. Stejně jako tenkrát, i v úterý svezou cestující na lince metra C mezi Kačerovem a Florencí - tehdejší Sokolovskou. Na dnešní zážitkovou jízdu stačí obyčejný lístek. Do vlaku můžete poprvé nastoupit krátce před třináctou hodinou, do depa souprava zamíří po půl páté odpoledne.

