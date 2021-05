Stanice metra Karlovo náměstí na lince B má nově bezbariérový přístup

Lidé v Praze mohou od úterý využívat další bezbariérovou stanici metra. V pořadí 46. stanicí, která je uzpůsobená pohybu vozíčkářů, rodičů s kočárky nebo těm, kterým se hůř chodí, je Karlovo náměstí. Tam začal dopoledne fungovat již desátý vstup – tentokrát s výtahem. Praha 13:56 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojice výtahů spojuje zhruba 80 metrů dlouhá chodba | Foto: Petr Hejna | Zdroj: DPP

Dvojice nových výtahů se nachází v ulici Václavská – mezi zastávkami tramvaje Karlovo náměstí a Palackého náměstí. Do každého se vejde až 13 lidí. Cestující čeká jízda do hloubky zhruba 40 metrů přímo na nástupiště.

Bezbariérová cesta do metra je rozdělená na dvě části. Cestující ještě musí projít či projet 80 metrů dlouhou chodbou v mezipatře a svézt se další dvojicí výtahů. Kdyby dělníci udělali výtahovou šachtu přímou, z nástupiště by se dostali do budovy na povrchu – museli tak šachtu rozdělit nadvakrát.

Lépe přístupná je nově i cesta ulicemi k výtahům. Dělníci ve Václavské ulici během budování bezbariérového přístupu položili i novou dlažbu. A přímo před výtahy se nachází nová, bezbariérová zastávka autobusu č. 148.

Dopravní podnik už vloni vybudoval bezbariérový přístup ve stanici Opatov. Ještě letos by měli dělníci začít s pracemi ve stanici Jiřího z Poděbrad. V přípravě jsou například také projekční práce na úpravu stanice Invalidovna v Karlíně.

Dvojice nových výtahů do nástupiště stanice metra Karlovo náměstí se nachází v ulici Václavská | Foto: Petr Hejna | Zdroj: DPP