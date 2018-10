Za týden dělníci uzavřou vstup do metra z Karlova náměstí. Opravovat ho budou do srpna

Kvůli výměně eskalátorů a dalším opravám bude od úterý 9. října uzavřený vstup do metra z oblasti Karlova náměstí v centru Prahy. Cestující budou muset pro vstup i výstup do a ze stejnojmenné stanice používat vestibul z Palackého náměstí. Opravy budou trvat přibližně do srpna příštího roku, uvedl pražský dopravní podnik na svém webu.

