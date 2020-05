Bez strojvedoucích na linkách C a D. Dopravní podnik osloví osm výrobců automatizovaných systémů metra

Pražský dopravní podnik zahájil předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli automatických řídicích systémů metra na linkách C a D. Automatický provoz umožní zkrátit intervaly nebo snáz reagovat na mimořádné situace v provozu. Dopravní podnik plánuje oslovit osm výrobců a získat informace a podklady pro nastavení podmínek veřejné zakázky. Praha 9:34 22. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopravní podnik jedná o automatizovaném provozu na nové lince metra D i na nejvytíženější lince C. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

První kolo konzultací potrvá zhruba do poloviny letošního července. Vypsat tendr plánuje podnik v první polovině příštího roku, sdělil šéf komunikace Dopravního podniku Praha (DPP) Daniel Šabík. „S automatizovaným provozem metra počítáme na nové trase D, ale uvažujeme o něm také na lince C. Při plném provozu jezdíme na lince C na maximu kapacit a další navýšení provozu či zkrácení intervalů budeme Pražanům moci nabídnout až po nasazení automatického systému metra,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Záměrem města a podniku je mít jednotný technologický systém a soupravy pro obě linky. „Očekáváme, že při objednávce automatických souprav pro obě linky pražského metra se dostaneme na výhodnější ceny,“ uvedl Scheinherr.

Eurovia požaduje zrušení tendru na výstavbu metra D. Do soutěže se přitom nepřihlásila Číst článek

DPP osloví osm předních světových výrobců automatizovaných systémů metra, a to například kanadský koncern Bombardier, německý Siemens, francouzský Alstom, italskou společnost Ansaldo STS ze skupiny Hitachi, Thales, Stadler a další. Cílem je, aby podmínky tendru co nejlépe odpovídaly potřebám Prahy.

Zahájení provozu na nové lince D je plánováno na konec roku 2027. „Abychom tento termín splnili, musíme paralelně pracovat nejen na stavební části projektu, ale i na dodávce nového automatického dopravního systému. Ekonomicky dává smysl, abychom ji realizovali souběžně nejen pro déčko, ale i pro modernizovanou linku C. Předběžné tržní konzultace se nám osvědčily u řady předchozích tendrů,“ uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Metro každých 85 vteřin

Pražské metro ročně přepraví asi 433 milionů cestujících, tedy asi 1,2 milionu denně. Nejkratší interval 115 sekund je ve špičce na lince C, která je nejvytíženější linkou metra. Stávající technologie systému zabezpečení ale neumožňuje další zkrácení intervalu. Navýšení kapacity a zkrácení intervalu až na 85 vteřin by umožnilo právě zavedení provozu bezobslužných vlaků.

Pokud DPP zahájí automatický provoz na lince C, tak vozy typu M1, které na ní jezdí, přesune na trasu B, kde slouží starší repasované vozy. „To by DPP umožnilo zahájit postupné vyřazování nejstarších souprav typu 81-71 M z provozu. Výměna vozového parku na lince C v počtu 53 souprav by probíhala postupně několik let,“ uvedl Šabík.

Loni začal geologický průzkum nové trasy D. V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má vzniknout úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je 72,6 miliardy korun a investorem je dopravní podnik.