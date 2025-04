Průsak vody zastavil provoz pražského metra ve stanici Muzeum. Vlaky tudy pouze projíždějí

Průsak vody zastavil ve čtvrtek dopoledne provoz metra ve stanici Muzeum v centru Prahy. Vlaky tam nezastavují a jenom projíždějí. Na sociální síti X o tom informovala Pražská integrovaná doprava (PID). Kdy bude provoz stanice obnoven, zatím není jasné. Cestující můžou pro přestup mezi linkami A a C využít stanice Florenc a Můstek. Praha 12:44 24. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průsak vody zastavil provoz metra ve stanici Muzeum (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prosakování vody uzavřelo stanici metra Muzeum na Václavském náměstí kolem 10.45. Voda se podle PID dostala do technologických částí zabezpečení provozu.

„Pro dopravu ke stanici Muzeum je možno využít tramvajové linky 11 a 13 od zastávky I. P. Pavlova. Pro výstup do oblasti Václavského náměstí lze využít: z linky A a B stanici Můstek, z linky C stanice I. P. Pavlova nebo Hlavní nádraží,“ radí lidem cestujícím do centra Prahy PID. „Pro přestup mezi linkami lze využít stanice Florenc a Můstek,“ uvedl.

Zároveň jsou uzavřeny chodby z vestibulu stanice Muzeum směrem k Vinohradské ulici. V Praze od půlnoci prší a v okolí stanice se už několik měsíců pracuje na obnově tramvajové tratě.

Začátkem března letošního roku došlo k uzavírce stanice metra Florenc na lince C, ze stropu tam tehdy tekly provazce vody. Problém způsobila vodovodní přípojka poškozená při stavebních pracích. Provoz se podařilo obnovit až po několika dnech.

