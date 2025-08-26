Metro na lince C nejezdilo kvůli muži, který utekl do tunelu. Chtěl se svézt na spřáhlu a pak utekl

Metro na lince C v úterý vpodvečer asi 40 minut nejezdilo z Kačerova na konečnou Háje kvůli muži, který utekl do tunelu ve stanici Chodov. Předtím se chtěl podle nich svést na spřáhlu spojující vagony metra. ČTK to řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Policisté ho v tubusu podzemní dráhy hledali, ale nenašli, z metra utekl.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Stanice metra C Hlavní nádraží

Ilustrační foto | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Místo metra mohli cestující využít náhradní autobusy XC nebo běžné linky MHD. Omezení podle webu dopravního podniku trvalo zhruba od 17:20 do 18:00.

„Ve stanici Chodov se muž chtěl svést na spřáhlu soupravy. Když byl zpozorován, utekl do tunelu. Nyní ho tam hledají přivolané policejní hlídky,“ uvedl Rybanský před 18:00. Později uvedl, že muž utekl z podzemí a provoz metra byl obnoven. Policisté po něm dál pátrají.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme