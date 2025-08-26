Metro na lince C nejezdilo kvůli muži, který utekl do tunelu. Chtěl se svézt na spřáhlu a pak utekl
Metro na lince C v úterý vpodvečer asi 40 minut nejezdilo z Kačerova na konečnou Háje kvůli muži, který utekl do tunelu ve stanici Chodov. Předtím se chtěl podle nich svést na spřáhlu spojující vagony metra. ČTK to řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Policisté ho v tubusu podzemní dráhy hledali, ale nenašli, z metra utekl.
Místo metra mohli cestující využít náhradní autobusy XC nebo běžné linky MHD. Omezení podle webu dopravního podniku trvalo zhruba od 17:20 do 18:00.
„Ve stanici Chodov se muž chtěl svést na spřáhlu soupravy. Když byl zpozorován, utekl do tunelu. Nyní ho tam hledají přivolané policejní hlídky,“ uvedl Rybanský před 18:00. Později uvedl, že muž utekl z podzemí a provoz metra byl obnoven. Policisté po něm dál pátrají.