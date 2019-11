Praha plánuje vyměnit značení v metru a na zastávkách tramvají. Náklady odhaduje na tři miliardy ročně

Pražský magistrát vypíše v lednu soutěž na novou podobu informačních prvků ve veřejné dopravě, například navigačních cedulí v metru nebo označení zastávek a autobusů. Konečnou podobu značení s jednotným designem chce Praha do konce roku 2023, uvedl Pražský deník. Dopravní podnik si od projektu slibuje zvýšení kvality dopravy a také, že se cestující budou snadněji orientovat. Praha 8:51 29. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autora nového značení chce Praha vybrat do čtyř let | Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Projekt se podle radního Adama Scheinherra (Praha sobě) připravuje už dva roky, ale teprve nyní je vypracovaná studie. Magistrát vypracoval tři plány. První počítá s tím, že bude nové dopravní značení cestující uvidí do pěti lety, druhý do osmi a třetí do patnácti.

Cedule se budou měnit postupně. V metru by se měla objevit čísla exitů, která se budou zobrazovat i v mobilní aplikaci. Ve městě potom budou i mapy, na kterých bude označená docházková vzdálenost pro pěší. Počítá se s ročními náklady ve výši tří miliard korun.

„Náklady mohou znít megalomansky, utratily by se ale stejně v rámci údržby. Není to jednostranný investiční náklad,“ vysvětlil radní pro Pražský deník.

Dopravní podnik momentálně nové značení testuje ve čtyřech stanicích. „Výsledek ve stanici I. P. Pavlova byl pro nás překvapivě pozitivní. Osmdesát procent dotázaných uvedlo, že jim cestování usnadňuje,“ řekl jeho ředitel Petr Witowski. Zkušební cedule se objeví i na stanicích Florenc, Palmovka, Budějovická, Háje a Nádraží Holešovice.