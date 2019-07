V metru na Pražského povstání je porouchaný eskalátor, cestující musí stanici obcházet

Jeden ze tří eskalátorů ve stanici metra Pražského povstání je od rána mimo provoz kvůli technické závadě. Cestující, kteří do metra přichází, jsou proto posíláni oklikou. Vystupujících se porucha netýká. Stanice tento týden čelí náporu cestujících kvůli výluce metra C, lidé tam přestupují z metra na náhradní autobus. Vyplývá to z informací na webu dopravního podniku. Kdy bude závada odstraněna, zatím není uvedeno. Praha 6:24 4. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Takto to vypadalo v metru v pondělí. Lidé zcela zaplnili stanici tak, že načas musel být omezen provoz metra a vstup do stanice byl uzavřen. | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: Český rozhlas

Příchod do stanice je umožněn po pevném schodišti poblíž křižovatky náměstí Hrdinů a ulice Na Pankráci. Většina příchozích přijíždí náhradním autobusem XC a ke vstupu do metra budou muset o 100 metrů dál, než bylo dosud zvykem. Lidé, kteří z metra vystupují, jedou dvěma funkčními eskalátory, informuje podnik.

Před vstupem do metra je podle zjištění ČTK od rána několik informátorů ve žlutých vestách, kteří příchozí posílají do vestibulu metra oklikou. Ta je značena šipkami na chodníku. V 5:00 mimo dopravní špičku byla situace na místě klidná. Podle informátorů ve stanici se závada eskalátoru zřejmě týká brzd.

Výměna pražců

Metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov nejede kvůli výměně pražců od soboty a mimo provoz bude do soboty 6. července. Ve čtvrtek je tedy poslední pracovní den výluky. V první všední den výluky lidé zcela zaplnili stanici tak, že načas musel být omezen provoz metra a vstup do stanice byl uzavřen.

Náporu lidí přestala stačit kapacita stanice kolem 09:00, na výstup čekali cestující až 20 minut. Situace se zklidnila poté, co dopravní podnik oddělil výstupní a nástupní prostor vestibulu metra páskami. Problémy totiž vznikaly zejména tím, že se promíchali nastupující a vystupující a prostor ucpali.

Stanice metra Pražského povstání první pracovní den výluky části metra C. Pracovníci @DPPOficialni se snaží cestující korigovat, ale jen cesta od vchodu do stanice na nástupiště mi trvala asi patnáct minut. A je to tak patnáct metrů @CRozhlas @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/ApqBffajev — Adam Bejšovec (@adambejsovec) July 1, 2019