Mobilní signál bude v celém pražském metru od prosince. Dělníci pokládají kabely na stanicích trasy B

V půl jedné je metro vypnuté a zhruba po hodině přijela dieselová lokomotiva s kabely, a to až z Hostivaře. Dělníci ji říkají „muvka“, tedy motorové univerzální vozidlo.

„Muvka přijela z Hostivaře z depa, přijede v půl druhé a do půl čtvrté musí být zase zpátky na depu,“ popsal projektový manažer Martin Štrébl.

Pracovníci umístili kabely do předem připravených plastových úchytů. Ty kovové by podle pražského dopravního podniku rušily signál. „Cestující to ve vlaku ani neuvidí, nepozná to. Je to umístěné, aby to bylo v úrovni oken,“ dodal Štrébl.

Během noci zvládli dělníci asi půl kilometru z celkových dvou, zatím jsou tak kabely natažené po stanici Rajská zahrada na trase B. Během prosince začne signál fungovat. A to i v tunelech linky C od Střížkova do Letňan.

Jedinou výjimkou je stanice Jiřího z Poděbrad, která se nyní rekonstruuje. Podle pražského dopravního podniku k tomu dojde po dokončení modernizace a vybudování výtahů.

