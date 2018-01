Výměna eskalátorů uzavřela výstup z metra Náměstí Republiky. Opravy mají trvat do srpna

Pražské náměstí Republiky není od úterý přístupné z metra. Cestujícím se podle plánu uzavřel vstup i výstup ze stanice na trase B Náměstí Republiky. Aby se do stanice dostali, musí nově popojít směrem k Masarykovu nádraží. Omezení kvůli opravě více než 30 let starých eskalátorů má trvat do srpna. Rekonstrukce měla původně začít už v listopadu, posunula se ale kvůli vánočním nákupům a trhům.

