O víkendu nejezdí metro C mezi stanicemi Ládví a Letňany. Dopravce mění zabezpečovací zařízení

Kvůli opravě nejezdí v sobotu a v neděli pražské metro na lince C v úseku Ládví a Letňany a místo něj pojedou náhradní autobusy XC. Dopravní podnik bude ve stanici Letňany měnit zabezpečovací zařízení, takzvané elektrického stavědlo. Do běžného režimu se metro vrátí od zahájení provozu v pondělní ráno. Praha 8:10 12. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražské metro, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stavědlo, jinak staniční zabezpečovací zařízení, zajišťuje bezpečný provoz vlaků v tunelech metra. S jeho využitím zaměstnanci dopravního podniku řídí provoz. Ve stanici Letňany fungovalo bez výměny přes 13 let od zprovoznění stanice 8. května 2008. Technologie tak neodpovídá moderním požadavkům.

Stanice metra Karlovo náměstí na lince B má nově bezbariérový přístup Číst článek

Zařízení měnil podnik na lince C letos v únoru i ve stanici Nádraží Holešovice. Do budoucna plánuje postupnou výměnu starých staničních a traťových zabezpečovacích zařízení na lince C v úseku Vltavská – Háje, kde v některých stanicích slouží ještě původní zařízení z roku 1974.

Podnik chystá i modernizaci na lince A v úseku Dejvická – Depo Hostivař. Na obě výměny plánuje letos vypsat veřejnou zakázku.

Pro jistotu připomínáme víkendovou výluku metra C. https://t.co/o5mbtlIWh9 — PID (@PIDoficialni) June 11, 2021