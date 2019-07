Provoz metra mezi stanicemi Pražského povstání a Pankrác byl obnoven. Výměna pražců skončila dřív

V pražském metru v neděli nad ránem skončila výměna 506 dřevěných pražců za betonové. Skončila tak i problémová výluka mezi stanicemi Pražského povstání a Pankrác, která trvala od 29. června. Původně mělo být metro mimo provoz ještě v neděli, kvůli večernímu koncertu Eda Sheeranana na letišti v Letňanech ale dopravní podnik výluku o den zkrátil. Praha 13:01 7. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražské metro. | Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy

„Pracovalo se nepřetržitě ve dvou směnách. Hlavní práce probíhaly vždy v noci, protože materiál je možné navážet i vyvážet pouze tunely metra v době, kdy je zastavený provoz v sousedních úsecích, tedy mezi 01.00 a 03.30 hodinou,“ uvedl ředitel závodu Stavby Západ společnosti Swietelsky Rail CZ Tomáš Valík.

Záplava cestujících a desítky minut zpoždění. Výluka v pražském metru způsobila komplikace Číst článek

Společnost ve sdružení s firmou Edikt pro pražský dopravní podnik zajišťuje výměnu pražců na třech úsecích metra. Vedle teď dokončeného jich už o Velikonocích měnila 326 mezi stanicemi Budějovická a Pankrác a dalších zhruba 300 ji ještě čeká od 26. do 28. října na jedné z kolejí úseku Vyšehrad - Pražského povstání.

Vyměňované dřevěné pražce jsou původní ze 70. let, kdy se metro stavělo. Za tu dobu jich část seschla a tím se oddělila od podkladního betonu. Menší část zase kvůli vlhkosti, prosakující do tunelu, začala trouchnivět. „V obou případech už bylo obtížné na těchto pražcích udržet rozchod a do budoucna garantovat udržení geometrické polohy koleje. My měnili pouze pražce. Kolejnice zůstaly, ty se mění průběžně podle opotřebení a k jejich výměně není ani nutná úplná výluka provozu,“ uvedl Valík.

Práce v tunelu metra je podle něj náročná, nelze moc porovnat s prací na běžné železnici. „Na běžné železnici můžete pražec třeba vytáhnout z boku, to tady nejde. Aby se vyndal, musí se demontovat obě kolejnice i s tou třetí, napájecí, rozříznout ho na tři části a vylomit. Je to řádově obtížnější než na běžné železnici,“ popsal.

V Praze dva dny po sobě zahraje Ed Sheeran, jeden z nejpopulárnějších zpěváků současnosti Číst článek

V říjnu čeká firmu mezi stanicemi Vyšehrad a Pražského povstání to samé, jen pražců bude méně, takže i čas výluky kratší.

Při v neděli ukončené výluce čelila stanice Pražského povstání velkému náporu cestujících. Lidé tam přestupovali z metra na náhradní autobus. V první všední den výluky lidé zcela zaplnili stanici tak, že načas musel být omezen provoz metra a vstup do stanice byl uzavřen.

Situace se zklidnila poté, co dopravní podnik oddělil výstupní a nástupní prostor vestibulu metra páskami. Problémy totiž vznikaly zejména tím, že se promíchali nastupující a vystupující a prostor ucpali. Od čtvrtka byl navíc jeden ze tří eskalátorů ve stanici metra Pražského povstání mimo provoz kvůli technické závadě.