Metrostav uzavřel dohodu o vině a trestu v kauze, ve které je obžalován i hejtman Půta. Ten vinu odmítá

Stavební firma Metrostav uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu v kauze, v níž je mezi obžalovanými i liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy. Půta trvá na tom, že se nedopustil ničeho protizákonného, o dohodě se dozvěděl od novinářů. Dohodu musí schválit soud, ten se podle něj naposledy sešel loni v dubnu, letos zatím jednání nařízeno nebylo. Liberec 20:01 30. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Půta i pracovníci Metrostavu korupční jednání u soudu také opakovaně odmítali | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Metrostav uzavřel v mé kauze se žalobcem dohodu o vině a trestu. Ničeho nezákonného jsem se nedopustil a změna stanoviska třetí strany na tom nic nemění. To platilo jak v roce 2014, tak i teď, devět let od začátku kauzy, která rozhodně není výkladní skříní české spravedlnosti,“ uvedl v úterý na síti X Půta. Obsah dohody zná podle hejtmana jen Metrostav a státní zástupce.

Metrostav uzavřel v mé kauze se žalobcem dohodu o vině a trestu. Ničeho nezákonného jsem se nedopustil a změna stanoviska třetí strany na tom nic nemění. To platilo jak v roce 2014, tak i teď, devět let od začátku kauzy, která rozhodně není výkladní skříní české spravedlnosti. — Martin Půta (@MartinPuta) January 30, 2024

„Ve spisu jsme to zatím podle advokátů ze včerejška (pondělí) nenašli, předpokládáme, že to je standardní dohoda, kterou se Metrostav snaží dohodnout na nějakém mírnějším trestu pro ně jako právnickou osobu. Podle toho, jak to bylo napsáno, tak nemám s Metrostavem a touto částí nic společného, ale samozřejmě počkáme na to, co bude obsahem dokumentů, o kterých média informují,“ dodal liberecký hejtman.

Korupční kauza je spojená se dvěma projekty liberecké společnosti Geotermální energie pro občany v Liberci z let 2012 až 2014 téměř za 100 milionů Kč. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic. V případu bylo postupně obžalováno 13 lidí a pět firem.

Metrostavu se týká rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů, kterou tato firma dělala. Metrostav čelí obvinění, že zakázku s příslibem 55milionové evropské dotace zmanipuloval a předražil ve svůj prospěch. Zmocněnkyně firmy to u soudu několikrát odmítla.

Dva pracovníci Metrostavu navíc u soudu čelí obvinění, že upláceli hejtmana. Peníze měl Půta dostat za to, že jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistí zachování rekonstrukce kostela v dotačním programu a změnu financování na průběžné, neboť evropské peníze měly být původně vyplaceny až po dokončení oprav. Půta i pracovníci Metrostavu korupční jednání u soudu také opakovaně odmítali.

Z vyjádření státního zastupitelství o uzavření dohody není zřejmé, čeho konkrétně se týká. „Státní zástupce uzavřel dohody o vině a trestu se společností Metrostav, a. s., a Metrostav Infrastructure, a. s., které byly předloženy s návrhem na jejich schválení příslušnému krajskému soudu. O těchto návrzích dosud nebylo nerozhodnuto,“ uvedla pro Seznam Zprávy náměstkyně krajské státní zástupkyně v Ústí nad Labem Kateřina Doušová.

Metrostav uzavření dohody nechtěl komentovat. „Vzhledem k tomu, že tato trestní kauza stále probíhá, tak se nebudeme k této věci jakkoliv blíže vyjadřovat,“ uvedl pro server mluvčí společnosti Radim Mana.

Soudy se touto kauzou zabývají od roku 2018, většina obžalovaných ale na konečný verdikt stále čeká. Jeden obžalovaný zemřel, jeden byl osvobozen a dva uzavřeli dohodu se státním zástupcem o uznání viny a výši trestu, v samostatném projednání jim soud uložil podmíněné tresty.

Řízení pokračuje s devíti lidmi a pěti firmami. Poslední líčení bylo loni na začátku dubna. Termín dalšího zatím soud v Liberci nestanovil, i když skoro všechny předložené důkazy už projednal.

„Prodleva je způsobena tím, že soud čeká na právní moc rozhodnutí v jiných řízeních, k nimž u některých z obžalovaných připadá v úvahu ukládání souhrnného trestu. Jde o obecný problém skupinových věcí v případech, kdy probíhají i další oddělená trestní stíhání některých obžalovaných a připadá v úvahu ukládání souhrnných trestů,“ řekla mluvčí soudu Karolina Francová.

Podle ní je k uložení souhrnného trestu potřeba, aby předchozí rozhodnutí nabylo právní moci. „Soud pak musí provést důkaz obsahem takového spisu,“ dodala.