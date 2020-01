‚Řídit se zcela pravidly, tak nic nepostavíme.‘ Manažer Metrostavu u soudu popsal, jak se soutěží zakázky

Dávají se nápovědy, aby se ušetřil čas. Nastavení parametrů pro preferovaného obchodního partnera je šikovnost investora. Jiří Anděl ze stavební společnosti Metrostav u Krajského soudu v Praze ve středu popsal, jak vypadá praxe v jeho oboru. Do vysvětlování se pustil při závěrečné řeči v korupční kauze okolo Davida Ratha. Žalobce, který chce pro Anděla pět let vězení, totiž podle něj o realitě nic neví. Praha 18:53 22. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Anděl na fotografii z ledna 2019. Státní zástupce pro něj požaduje pět let vězení a půlmilionový peněžitý trest. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Je to tak trochu jako když jedete autem po Praze. Literu zákona znají všichni, ale přísně a do detailu ji nedodržuje nikdo. Takové přirovnání vytáhl pro stavařské prostředí ve své závěrečné řeči Jiří Anděl z Metrostavu. Spolu s dalšími osmi lidmi a osmi firmami je obžalovaný v korupční kauze okolo středočeského exhejtmana Davida Ratha.

„Stejně jako v dalších oborech, tak ani v našem oboru se nelze určitými zákony a předpisy řídit zcela do detailu, protože to bychom nic nepostavili,“ pronesl Anděl na úvod, respektive krátce poté, co odmítl jakoukoliv vinu.

Dřívější vysoko postavený manažer Metrostavu se ve své řeči nechtěl pouštět do právních náležitostí, protože není právník. Rozhodl se tak osvětlit to, co je mu bližší - boj o stavební zakázky.

„V řízení se ukázalo, že žalobci o oboru prakticky nic neví,“ dodal ve své uvozujícím prohlášení. Pro demonstraci poměrů ve stavebním průmyslu si Anděl vybral zdánlivou banalitu - výtah. Právě na něm ukázal „jak to chodí v praxi“.

„Šikovný investor, chce z logiky věci docílit toho, aby v areálu měl výtah od stejné firmy, od které ho má, včetně údržby, na dalších objektech. Kdyby v nové zakázce byla jiná firma, znamenalo by to jinou údržbu a jiné všechno okolo,“ rozpovídal se Anděl.

Dát nápovědu

„Pokud je tedy investor šikovný, chce tomu jít naproti, tak řekne vysoutěženému projektantovi, jaké parametry by si představoval,“ takovému nastínění představ se pak podle Anděla v oboru říká „dát někomu nápovědu“.

Nápověda je málokdy nevyslyšena. „V praxi to následně vypadá tak, že projektant, aby ušetřil čas a vyšel investorovi vstříc, tam jeho parametry zahrne. Je to protizákonné? Je to obcházení zákonů? Je to zvýhodnění?“ začal Anděl klást soudu řečnické otázky, na které následně sám odpověděl.

„Investor se podle mě chová logicky. Dělá to tak, aby stavba byla co nejefektivnější a náklady co nejnižší. Je to zcela legitimní přístup,“ dodal Anděl a zastavil se také u svých rozhovorů s Kateřinou Kottovou. Právě s ní podle obžaloby zástupci společnosti Metrostav úplatky domlouvali a je jednou z devíti obžalovaných v druhé větvi kauzy Rath.

„To, že někomu dávám nějaké doporučení, a že s tím doporučením potom někdo něco dělá, to je normální obchodní záležitost. Normální, dá se říct, taktika. Nebo když někomu po telefonu říkám, že jsem s někým jiným mluvil. To se v tom našem kolotoči děje. Jde o to, aby investor měl, z mého pohledu, nejlepší možné podmínky,“ odmítl, že by jednání s Kottovou, kterou státní zastupitelství označuje za jeden ze tří mozků korupční kauzy, vybočovalo z běžné praxe.

Pět let a půl milionu

Jiří Anděl svou závěrečnou řečí u soudu ukrojil z přibližně čtyřhodinového jednání přes devadesát minut. Jako jediný z obžalovaných fyzických osob k soudu dorazil a také přednesl svou závěrečnou řeč. Za ostatní zaskočili jejich obhájci.

Státní zástupce Jiří Pražák pro Anděla po soudu žádá pět let ve vězení a půlmilionový peněžitý trest. Stavař jakoukoliv vinu v korupční kauze odmítá. „Cítím se zcela nevinen, nebyl jsem nikdy v minulosti stíhán. Čekal jsem, že obžaloba se pokusí podrobně popsat a prokázat moje jednání, které považuje za trestné. Podle mého názoru se to nestalo,“ řekl.

„Z mého pohledu obžaloba mé jednání dovozuje pouze z důkazů, které je ale prakticky neprokazují. Jsou to spekulace a je to účelový výklad, který svědčí v můj neprospěch,“ dodal.

Anděl připomněl, že je stíhán už od roku 2013, tedy necelých sedm let. Délka celého procesu tak už převyšuje i samotný trest odnětí svobody, který požaduje obžaloba. „Je to pro mě velké poučení. Už samotná délka řízení je pro mě trestem. Podepsala se na mě v profesním i osobním životě.“

Ve druhé větvi kauzy Rath je obžalováno devět lidí a osm společností - vedle Metrostavu a Hospimedu jsou to Aveza, ML Compet, Konstruktiva Branko, Puro-Klima, Jipe a Tenton.

Krajský soud v Praze vynese rozsudek v druhé větvi korupční kauzy 31. ledna 2020.