Liberecký magistrát napodruhé vybral firmu, která opraví městský plavecký bazén

Radní města Liberce rozhodli o výběru firmy, která opraví městský plavecký bazén. Město zakázku pozastavilo kvůli policejní razii na magistrátu v dubnu 2024. Policie obvinila bývalého primátorova náměstka Petra Židka, který měl opravu sportoviště na starost, z korupce. Kdo bazén opraví a do kdy bude pro veřejnost otevřený, zjišťovala redaktorka Kateřina Hartmanová. Liberec 8:24 21. srpna 2024

Liberečtí radní vybrali jako vítěze firmu Metrostav DIZ, která vyhrála už na jaře 2024. Celkem se o rekonstrukci plaveckého stadionu ucházelo šest firem. Metrostav zvítězil s nejnižší cenovou nabídkou 748 milionů korun.

Zbylí uchazeči mají ze zákona 15 dní na podání námitek. Na jaře 2024 jich několik podali. Podle libereckého primátora Jaroslava Zámečníka ze Starostů pro Liberecký kraj už jsou všechny vypořádané. Pokud žádné námitky k nově vybrané firmě nebudou, nebo se je podaří vypořádat, měla by podle primátora Zámečníka stavba začít v říjnu 2024. Do té doby zůstane bazén veřejnosti otevřený.

V případě, že se zbylí uchazeči obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, lze podle primátora předpokládat, že by rozhodnutí antimonopolního úřadu magistrát obdržel až po několika měsících. Pro takový případ počítá s tím, že by sportoviště v omezeném režimu nechal i nadále otevřené. Jedná s vedením bazénu ohledně případného provozu v zimní sezoně. Stejně jako o prázdninách by ale i v zimě 2024 fungoval pouze pětadvacetimetrový bazén.

Opravu bazénu zkomplikovala korupční kauza

Vedení města zakázku pozastavilo v souvislosti s korupční kauzou. Policie obvinila z korupce, kromě jiných, i bývalého primátorova náměstka Petra Židka, dříve z ODS, který měl opravu bazénu na starost. Petr Židek následně rezignoval.

Aby magistrát vyvrátil jakékoliv pochybnosti, vyměnil administrátora soutěže a současně nechal v květnu 2024 prověřit projektovou dokumentaci znalci z Českého vysokého učení technického v Praze.

Ti žádnou podezřelou manipulaci neodhalili. Upozornili ale na zhruba sto rizikových položek. Magistrát chce proto vytvořit takzvaný supervizorský tým, který má vady a chyby před zahájením i po dobu stavby napravovat.