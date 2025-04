Mezi 26 zraněných a pozůstalých po požáru restaurace rozdělí Most 2 miliony korun

Město Most rozdělí pozůstalým po obětech tragického požáru v restauraci a lidem, kteří se zranili, dva miliony korun. Žádost o příspěvek ze sbírky podalo 26 lidí, všem radnice vyhoví. V pátek to novinářům řekla náměstkyně primátora Markéta Stará (ProMOST). Vyšetřování příčin neštěstí, kvůli kterému zemřelo sedm lidí, stále pokračuje. S majitelem budovy vede magistrát řízení ohledně přístavby, v níž hořelo. Most 12:34 11. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celkem 21 žádostí podali pozůstalí a pět lidé, kteří byli po požáru hospitalizovaní (archivní foto) | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Most založil krátce po požáru speciální bankovní účet. Lidé na něj poslali skoro 650 000 korun. Půl milionu korun převedl Ústecký kraj, 100 000 korun přispěl sousední Litvínov a 243 000 korun partnerské město Meppel v Nizozemsku. „Dohromady to bylo něco pod 1,5 milionu korun. Most dorovnal částku do dvou milionů korun, přidal tedy 507 000 korun,“ uvedla Stará.

Žádosti mohli zájemci podávat do konce března. Celkem 21 žádostí podali pozůstalí a pět lidé, kteří byli po požáru hospitalizovaní. Rozdělí si částky od 20 000 do 180 000 korun. Návrh radních budou 24. dubna schvalovat zastupitelé, poté peníze žadatelé dostanou. Most uhradil náklady pohřbů obětí událostí.

Při požáru zemřelo šest lidí, sedmá oběť podlehla zraněním za několik dní v nemocnici. Zranění utrpělo dalších sedm lidí. „Na bezpečnostní radě jsme dostali informaci, že vyšetřování požáru stále probíhá,“ řekl primátor Marek Hrvol (ProMOST). Policisté případ vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, vyloučili násilný vstup nebo teroristický čin.

Hasiči po tragické události kontrolovali restaurace, ve kterých se vyskytovala plynová topidla. Kontroly provedly také stavební a živnostenské úřady. V celém Ústeckém kraji úřady zkontrolovaly 339 předzahrádek a stavebně-technických konstrukcí. Nedostatky zjistili úředníci u 118.