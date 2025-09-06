Mezi Běchovicemi a Libní nejezdily vlaky kvůli střetu s osobou. Provoz se po hodině pomalu rozjíždí

Na železničním koridoru v Praze mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobota odpoledne rychlík Valašský expres člověka. Kolizi nepřežil, řekla ČTK mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Provoz byl v úseku nehody asi hodinu zcela přerušen, regionální i dálkové vlaky jezdily odklonem, vyplývá z informací Správy železnic a Českých drah. Okolo 15.30 začaly vlaky jezdit po jedné koleji ze tří, a to sníženou rychlostí.

„V úseku Praha Běchovice – Praha Libeň je zastaven provoz kvůli střetu vlaku s osobou. Na místo míří složky Integrovaného záchranného sytému včetně hasičů Správy železnic,“ informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Hasiči evakuovali cestující z rychlíku do jiného vlaku.

České dráhy na webu uvedly, že člověka, který se zřejmě pohyboval v kolejišti, srazil vlak EC 128 Valašský expres. „Probíhá zásah záchranných složek a vyšetřování mimořádné události,“ napsal dopravce před 15.00. Osoba sražená vlakem utrpěla zranění neslučitelná se životem, řekla Poštová.

Vlaky jezdily po náhradních trasách, aby se vyhnuly místu nehody, mezi stanicemi Praha-Libeň a Praha-Běchovice vozily cestující náhradní autobusy. Zhruba po hodině byl provoz obnoven po jedné koleji sníženou rychlostí, vlaky kvůli tomu mohly nabírat zpoždění.

