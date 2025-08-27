Mezi hlavním a smíchovským nádražím nejezdí vlaky. Bagr tam při opravě strhl trakční vedení

Mezi hlavním a smíchovským nádražím v Praze od středečního dopoledne nejezdí vlaky, bagr tam při opravě trati na Výtoni strhl trakční vedení. Novinářům to sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

Vyšehradský železniční most

Před místem události zastavil na Výtoňském mostě osobní vlak. Cestující evakuovali hasiči | Foto: Jan Zítka | Zdroj: Český rozhlas

Vzhledem k tomu, že odpoledne měla v tomto úseku začít plánovaná několikadenní výluka, provoz se tam už ve středu neobnoví. Železniční trať spojující jedny z nejvytíženějších stanic v hlavním městě zůstane uzavřená do nedělního večera.

„Před místem události zastavil na Výtoňském mostě osobní vlak. Cestující budou evakuovat hasiči Správy železnic. Po vyhodnocení situace se výluka zahájí již teď a naváže na plánovanou výluku, která potrvá do neděle,“ uvedl okolo 10:00 Kavka.

Několik ranních regionálních spojů mezi Prahou a Berounem musely České dráhy kvůli poškozenému trakčnímu vedení podle informací na jejich webu odřeknout. Rychlíky začaly jezdit odklonem přes Krč a nestaví ve stanici Praha-Smíchov. Cestující mohou mezi hlavním nádražím a Smíchovem či ze smíchovského nádraží do Radotína využít linek MHD - metra, tramvají či autobusů, v nichž jim platí jízdenky na vlak.

Smíchovské nádraží se od loňského února za provozu opravuje, několikaletá rekonstrukce bude stát přes pět miliard korun. Stavbaři nyní budují nové čtvrté nástupiště a lávku pro pěší přes kolejiště, která propojí Smíchov s Radlicemi. Zároveň pracují na obou podchodech.

