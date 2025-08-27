Mezi hlavním a smíchovským nádražím nejezdí vlaky. Bagr tam při opravě strhl trakční vedení
Mezi hlavním a smíchovským nádražím v Praze od středečního dopoledne nejezdí vlaky, bagr tam při opravě trati na Výtoni strhl trakční vedení. Novinářům to sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Vzhledem k tomu, že odpoledne měla v tomto úseku začít plánovaná několikadenní výluka, provoz se tam už ve středu neobnoví. Železniční trať spojující jedny z nejvytíženějších stanic v hlavním městě zůstane uzavřená do nedělního večera.
„Před místem události zastavil na Výtoňském mostě osobní vlak. Cestující budou evakuovat hasiči Správy železnic. Po vyhodnocení situace se výluka zahájí již teď a naváže na plánovanou výluku, která potrvá do neděle,“ uvedl okolo 10:00 Kavka.
Nová nástupiště i lávka příští rok, celá rekonstrukce smíchovského nádraží má být hotová v roce 2028
Číst článek
Několik ranních regionálních spojů mezi Prahou a Berounem musely České dráhy kvůli poškozenému trakčnímu vedení podle informací na jejich webu odřeknout. Rychlíky začaly jezdit odklonem přes Krč a nestaví ve stanici Praha-Smíchov. Cestující mohou mezi hlavním nádražím a Smíchovem či ze smíchovského nádraží do Radotína využít linek MHD - metra, tramvají či autobusů, v nichž jim platí jízdenky na vlak.
Smíchovské nádraží se od loňského února za provozu opravuje, několikaletá rekonstrukce bude stát přes pět miliard korun. Stavbaři nyní budují nové čtvrté nástupiště a lávku pro pěší přes kolejiště, která propojí Smíchov s Radlicemi. Zároveň pracují na obou podchodech.