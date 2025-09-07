Mezi Hlavním nádražím a Vltavskou nejezdí metro C. Důvodem je oprava stropní desky nad stanicí Florenc
Linka C pražského metra v neděli nejezdí mezi stanicemi Hlavní nádraží a Vltavská. Důvodem k celodenní výluce je pokračující rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc. Cestující mohou použít náhradní tramvajovou dopravu. Znovu se trasa C rozjede v celé délce v pondělí ráno.
Náhradní tramvajová linka XC jede od hlavního nádraží přes Masarykovo nádraží, Vltavskou a Letnou na Špejchar. Vedle toho dopravní podnik zavedl tramvajovou linku 36 v trase ze Zvonařky přes I. P. Pavlova, Karlovo náměstí, Florenc a Palmovku do Kobylis.
Na rekonstrukci stropní desky a vestibulu stanice Florenc pracuje pražský dopravní podnik od roku 2022. Jsou kvůli tomu nutné opakované víkendové výluky, poslední byla na konci července.
Příští jednodenní výluka je naplánovaná na sobotu 20. září. Rekonstrukce by měla být hotová do konce příštího roku.
Tento důvod ale není jediným, kvůli kterému dopravní podnik v posledních letech provoz na trase C zastavuje. Dalším je modernizace zabezpečovacího zařízení kvůli plánovanému nasazení automatických vlaků.
Kromě toho podnik už několik let postupně vyměňuje původní dřevěné pražce za nové, betonové.