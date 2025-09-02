Mezi Loktem a Horním Slavkovem se otevírá stezka pro pěší a cyklisty
Správa železnic otevírá stezku mezi Loktem a Horním Slavkovem na Sokolovsku. Vznikla na místě železniční trati. Vlaky na ní přestaly jezdit před 28 lety, kdy České dráhy z ekonomických důvodů provoz zastavily. Trasa měří zhruba osm a půl kilometru, zjistil Český rozhlas Karlovy Vary.
„Trasa vede atraktivním prostředím i po mostech a v tunelech. Železniční minulost budou lidem připomínat také zachované prvky, jako třeba nástupiště na zastávkách, staničníky nebo atrapy návěstidel,“ říká mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
Po opuštěné železniční trase mezi Loktem a Horním Slavkovem přestaly vlaky jezdit v roce 1997. Dělníci na místě odstraňovali koleje, upravovali terén a chystali trasu dlouhou zhruba 8,5 kilometru. Cyklostezka povede až ke stanici Horní Slavkov-Kounice, odkud zatím o víkendech jezdí sezónní vlak, na který město přispívá.
Podle vedení Horního Slavkova nabídne nová cesta pohodlné spojení mezi oběma městy i bezpečnou alternativu k frekventované silnici, kterou kromě aut využívají i nákladní vozy z nedalekého kamenolomu. Projekt umožnila právní konzervace tratě, kterou odsouhlasila zastupitelstva měst i kraje.
Podmínkou bylo, že na jejím místě vznikne stezka pro pěší a cyklisty. Ta si ale zachová části svého původního železničního vybavení. Celkové náklady jsou přibližně 50 milionů korun.