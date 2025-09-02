Mezi Pražským povstáním a Háji nejezdí metro kvůli závadě na výhybce. Dopravu obstarávají autobusy

Kvůli technické závadě výhybky je přerušen provoz na lince C pražského metra mezi stanicemi Pražského povstání a Háje. Dopravní podnik v úseku zavedl náhradní autobusovou dopravu. Předpoklad obnovení provozu zatím dopravce neuvedl.

Stanice metra C Hlavní nádraží

Mezi stanicemi Pražského povstání a Letňany jezdí metro bez omezení (Ilustrační foto) | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Porucha výhybky ve stanici Kačerov zastavila provoz části linky C ve 14.42. Mezi stanicí Pražského povstání a konečnou v Letňanech jezdí metro bez omezení. V úseku Pražského povstání až Háje je obousměrně zavedena náhradní autobusová linka XC.

