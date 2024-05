Mezi školami a stadionem. Kraj chce zrušit frekventovaný přechod v Přerově, město se brání

Vedení Přerova nesouhlasí se zrušením frekventovaného přechodu pro chodce přes silnici první třídy v ulici Bratří Hovůrkových. Správní řízení o tom vede olomoucký krajský úřad, protože přechod neodpovídá platným normám. Zástupci města se obávají o bezpečnost chodců včetně školáků, kteří přechod využívají. Přerov 16:21 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přechod pro chodce přes silnici první třídy v ulici Bratří Hovůrkových v Přerově | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

Přechod pro chodce protíná výpadovku z města směrem na Zlín. Denně tu projedou tisíce aut.

Paní Veronika přes přechod vodí každé ráno své dvě dcerky do školy. „Mám strach, mám, protože auta jsou bezohledná. Z jedné strany zastaví, z druhé jede. A bez přechodu si to nedokážu představit,“ popisuje.

„Je tady základní škola, jsou tu mateřské školy, jsou tady odborná učiliště, hřbitov, zimní stadion a sportovní hala. Jsme na hlavním koridu od nádraží. Je to opravdu jedna z nejpoužívanějších tras,“ doplňuje Tomáš Navrátil, náměstek primátora (za ANO).

Přiznává, že přechod nesplňuje zákonem stanovené normy a technické předpisy. Je moc dlouhý, nemá středový ostrůvek a není osvětlený.

Přesto teď magistrát žádá kraj o jeho zachování až do doby, než v místě vybudují okružní křižovatku.

Většinu potřebných pozemků se městu už podařilo vykoupit. „Je to v řešení, opravdu nebylo jednoduché se k těm pozemkům dostat, protože je tady spousta majitelů, někteří se nechtějí dohodnout s městem. My máme takový trumf v rukávu, protože to chystáme jako veřejně prospěšnou stavbu, ale opravdu nám chybí už jenom pár pozemků, abychom byli hotovi,“ ujišťuje náměstek Navrátil.

Lidé tam stejně přechází

Olomoucké hejtmanství nařídilo od roku 2012 zrušit asi 40 nevyhovujících přechodů pro chodce na silnicích prvních tříd. „Současně řešený přechod, je posledním nevyhovujícím přechodem na silnicích prvních tříd na území Olomouckého kraje,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Alena Minxová.

Zrušený byl i přechod v přerovské ulici Velké Novosady. Lidé tam ale přes čtyřproudovou silnici přecházejí stále. Přesto, že to loni v listopadu stálo život mladé ženy.

„Došlo ke zrušení přechodu a vznikl tam jakýsi kočkopes. Rozhodně nechceme, aby se to opakovalo,“ zdůrazňuje přerovský náměstek.

„Opravdu se snažíme, aby tady přechod zůstal. A opravdu jsme udělali veškeré a možné kroky, aby se situace tady zlepšila. Podotknu, že na náklady města, i když jsme na komunikaci první třídy,“ zdůrazňuje Navrátil.

Rozhodnutí krajského úřadu jeho mluvčí Alena Minxová nechce až do jeho vydání komentovat.